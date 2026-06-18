Законопроект о запрете установки дорожных камер частниками направлен в кабмин

Ко внесению в Госдуму подготовлен законопроект, который предполагает введение запрета на установку и использование дорожных камер физическими и юридическими лицами для фиксации нарушений правил дорожного движения (текст имеется в распоряжении Журнала Авто.ру). Соответствующие изменения хотят внести в статью 22 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В настоящее время законопроект направлен в кабмин.
- Законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Авторы инициативы считают, что допуск частных структур к фиксации нарушений ПДД «создаёт конфликт интересов, так как коммерческие операторы получают прибыль за счёт собранных административных штрафов».
- Идея депутатов заключается в том, чтобы использовать для фиксации нарушений камеры (как стационарные, так и передвижные), находящиеся только в собственности государства или субъектов Российской Федерации. А передачу указанных средств иным физическим и юридическим лицам предлагают запретить.
- Согласно нынешним правилам, компании, действующие на основе контрактов или концессионных соглашений, покупают, устанавливают и обслуживают устройства фиксации нарушений, а затем получают процент от собранных административных штрафов. Депутаты же считают, что профилактика аварийности и безопасность на дорогах — не то, что движет частными структурами. Они специально устанавливают камеры в местах с запутанной организацией движения, где водители совершают неумышленные ошибки. Это увеличивает число собираемых штрафов и, соответственно, прибыль.
- «В погоне за доходом частные лица часто размещают передвижные комплексы (треноги) с нарушениями правил остановки, создавая помехи для движения, провоцируя аварийные ситуации. Неудивительно, что наиболее часто оспариваются постановления об административных правонарушениях, выявленных неверно настроенными частными переносными треногами», — говорится в пояснительной записке.
Весной с критикой работы системы автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД выступила Генпрокуратура. Глава ведомства Александр Гуцан главным образом обращал внимание на упущения, которые допускает в своей работе МВД. В частности, по его словам, недовнесение в информационную систему ряда сведений позволило сотням тысяч нарушителей избежать ответственности.
Как считаете, стоит запретить частникам установку камер?
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