Законопроект о запрете установки дорожных камер частниками направлен в кабмин

Согласно нынешним правилам, компании, действующие на основе контрактов или концессионных соглашений, покупают, устанавливают и обслуживают устройства фиксации нарушений, а затем получают процент от собранных административных штрафов. Депутаты же считают, что профилактика аварийности и безопасность на дорогах — не то, что движет частными структурами. Они специально устанавливают камеры в местах с запутанной организацией движения, где водители совершают неумышленные ошибки. Это увеличивает число собираемых штрафов и, соответственно, прибыль.