«Заморозка» транспортного налога, сборка Lada Largus и всё о российских электрокарах Evolute. Главное за день

Добрый вечер! Компания Geely представила обновлённую версию вседорожника Binye, известного в РФ под названием Coolray. Кроссовер получил ещё более спортивную внешность и основательно пересмотренный интерьер с крупными дисплеями, а также 181-сильную «турбочетвёрку». Полного привода по-прежнему не предусмотрено. С нетерпением ждём знакомства с новинкой, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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«Заморозка» транспортного налога
Депутаты Госдумы выступили с предложением ввести мораторий на транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей. Речь идёт о временном освобождении от уплаты — на два-три года. В Минпромторге инициативу уже поддержали, но в Министерство финансов это предложение пока не поступало.
Всё, что надо знать про «убийц» Теслы из Липецка
Отечественный «электрический» бренд Evolute пока напоминает ёжика в очень густом тумане. В новостной ленте информации об Эволютах маловато, хотя у компании вроде как уже сформирован модельный ряд и даже почти выстроена сеть продаж. Мы решили собрать все факты о новой марке и разобраться, что же она будет выпускать.
Немного важных новостей
- Показали новый Suzuki Grand Vitara — теперь это кроссовер с гибридными моторами от Toyota
- Китайская марка Dongfeng выпустила электровседорожник за 540 тысяч рублей
- Exeed представил продуктовую стратегию 432: четыре новинки с ДВС, три гибрида, два электромобиля
- АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus из 1800 машин
Почитать перед сном
После нашего предыдущего разбора ситуации читателя, которому выписали штраф за неправильное использование световых приборов, нам пришло несколько вопросов о том, кто и как должен определять время суток. И нюансов в этом вопросе оказалось куда больше, чем кажется! Раскладываем всё по полочкам.
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Подыскивая объявления для рубрики «Не бит, не крашен», мы часто обращаем внимание на слишком оптимистичные описания автомобилей. Им сегодня уже мало кто верит, но и честно рассказывать обо всех недостатках желающих немного. Потому продавцы порой кардинально меняют тактику, давая в объявлении максимально короткий и скупой комментарий. Так и поступил герой сегодняшнего выпуска: рассказываем о кроссовере Renault, который не могут продать уже три года.
Кстати!
В новой задаче из цикла «Оштрафуют или нет» необходимо разобраться в простой, на первый взгляд, ситуации. Справитесь?
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