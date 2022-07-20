«Заморозка» транспортного налога, сборка Lada Largus и всё о российских электрокарах Evolute. Главное за день

После нашего предыдущего разбора ситуации читателя, которому выписали штраф за неправильное использование световых приборов, нам пришло несколько вопросов о том, кто и как должен определять время суток. И нюансов в этом вопросе оказалось куда больше, чем кажется! Раскладываем всё по полочкам.

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Подыскивая объявления для рубрики «Не бит, не крашен», мы часто обращаем внимание на слишком оптимистичные описания автомобилей. Им сегодня уже мало кто верит, но и честно рассказывать обо всех недостатках желающих немного. Потому продавцы порой кардинально меняют тактику, давая в объявлении максимально короткий и скупой комментарий. Так и поступил герой сегодняшнего выпуска: рассказываем о кроссовере Renault, который не могут продать уже три года.

