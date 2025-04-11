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Бесплатная замена моторов на «Крузаках», история появления марки Mercedes и Geely Monjaro против Jaecoo J8. Главное за день

Что случилось в среду, 2 апреля 2025 года
Новости
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Добрый вечер! Минивэн Hongqi HQ9 будет предлагаться в России в двух очень насыщенных комплектациях, в каждой из которых на втором ряду установят индивидуальные кресла. Продажи стартуют в течение апреля, цены уже объявлены. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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V8 или нет?

За последнюю пару лет обновились или сменили поколения несколько моделей, под капотами которых раньше легко можно было встретить большой мотор. Например, V8. Но экологические гайки затягиваются, вынуждая бренды отказываться от «восьмёрок» или переходить на них с двигателей покрупнее. В свежей викторине мы покажем восемь мощных современных моделей. Сможете определить, есть у них V8 или нет?

Geely Monjaro против Jaecoo J8

Geely Monjaro присутствует в России ровно два года, а кажется, что целую вечность — ведь он давно стал привычной частью потока. При этом у него почти нет прямых конкурентов на нашем рынке. Точнее, не было, пока не появился Jaecoo J8. Что он может противопоставить хитовому Monjaro? Разбираемся в сравнительном тесте!

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#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии3
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11 апреля 2025
J8 в 1000 раз круче монджаро, у него лучше плавность хода, больше плюшек, он безопаснее, и на мой субъективный взгляд он тупо красивее)
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21 апреля 2025
У того же джейка все равно остались высокие продажи, так как машина норм за свои деньги
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29 апреля 2025
Джейку это более премиальный сегмент, поэтому он немного просел, но незначительно.
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