Бесплатная замена моторов на «Крузаках», история появления марки Mercedes и Geely Monjaro против Jaecoo J8. Главное за день

Geely Monjaro присутствует в России ровно два года, а кажется, что целую вечность — ведь он давно стал привычной частью потока. При этом у него почти нет прямых конкурентов на нашем рынке. Точнее, не было, пока не появился Jaecoo J8. Что он может противопоставить хитовому Monjaro? Разбираемся в сравнительном тесте!