Бесплатная замена моторов на «Крузаках», история появления марки Mercedes и Geely Monjaro против Jaecoo J8. Главное за день

Добрый вечер! Минивэн Hongqi HQ9 будет предлагаться в России в двух очень насыщенных комплектациях, в каждой из которых на втором ряду установят индивидуальные кресла. Продажи стартуют в течение апреля, цены уже объявлены. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
V8 или нет?
За последнюю пару лет обновились или сменили поколения несколько моделей, под капотами которых раньше легко можно было встретить большой мотор. Например, V8. Но экологические гайки затягиваются, вынуждая бренды отказываться от «восьмёрок» или переходить на них с двигателей покрупнее. В свежей викторине мы покажем восемь мощных современных моделей. Сможете определить, есть у них V8 или нет?
Geely Monjaro против Jaecoo J8
Geely Monjaro присутствует в России ровно два года, а кажется, что целую вечность — ведь он давно стал привычной частью потока. При этом у него почти нет прямых конкурентов на нашем рынке. Точнее, не было, пока не появился Jaecoo J8. Что он может противопоставить хитовому Monjaro? Разбираемся в сравнительном тесте!
Важные новости
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