Закрытия автосалонов, топ престижных седанов на вторичке и экспертный супертест 10 кроссоверов. Главное за день

Добрый вечер! На АвтоВАЗе объяснили, почему базовая Lada Iskra за 1,25 миллиона рублей не получила кондиционер. Обусловлено это тем, что, по мнению производителя, многие российские автовладельцы им просто не пользуются. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Продали «китайца»
Haval F7 первого поколения пользовался в России неплохим спросом. Мы решили узнать, что думают о нём реальные владельцы — но не те, которые ездят на таком кроссовере прямо сейчас, а из числа тех, кто продал эту машину в силу разных причин. Что им не понравилось в F7? Рассказываем!
Лучший из десяти
Сразу 10 машин, 14 испытаний и оценки буквально за всё — от удобства за рулём до количества оцинкованных деталей. В этом экспертном супертесте выбираем лучший среднеразмерный кроссовер. Поехали!
Важные новости
- В России спрогнозировали закрытие каждого пятого автосалона до конца года
- Российские автокредиты выросли в размерах по итогам июня
- Toyota отчиталась о рекордных продажах в первом полугодии
- У Renault новый директор — он работал в России
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Продолжаем изучать российский вторичный рынок и разбирать предложения по машинам тех или иных сегментов. На очереди — премиум-седаны D-класса. Вот шесть интересных вариантов в бюджете до 3,5 миллиона и не старше 2019 года.
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