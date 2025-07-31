Закрытия автосалонов, топ престижных седанов на вторичке и экспертный супертест 10 кроссоверов. Главное за день

Haval F7 первого поколения пользовался в России неплохим спросом. Мы решили узнать, что думают о нём реальные владельцы — но не те, которые ездят на таком кроссовере прямо сейчас, а из числа тех, кто продал эту машину в силу разных причин. Что им не понравилось в F7? Рассказываем!