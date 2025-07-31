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Закрытия автосалонов, топ престижных седанов на вторичке и экспертный супертест 10 кроссоверов. Главное за день

Что случилось в четверг, 31 июля 2025 года
Новости
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Добрый вечер! На АвтоВАЗе объяснили, почему базовая Lada Iskra за 1,25 миллиона рублей не получила кондиционер. Обусловлено это тем, что, по мнению производителя, многие российские автовладельцы им просто не пользуются. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Продали «китайца»

Haval F7 первого поколения пользовался в России неплохим спросом. Мы решили узнать, что думают о нём реальные владельцы — но не те, которые ездят на таком кроссовере прямо сейчас, а из числа тех, кто продал эту машину в силу разных причин. Что им не понравилось в F7? Рассказываем!

Лучший из десяти

Сразу 10 машин, 14 испытаний и оценки буквально за всё — от удобства за рулём до количества оцинкованных деталей. В этом экспертном супертесте выбираем лучший среднеразмерный кроссовер. Поехали!

Важные новости

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Рейды ГИБДД в августе: составили полный список грядущих проверок по всей стране.

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Продолжаем изучать российский вторичный рынок и разбирать предложения по машинам тех или иных сегментов. На очереди — премиум-седаны D-класса. Вот шесть интересных вариантов в бюджете до 3,5 миллиона и не старше 2019 года.

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Смотрите новое видео из цикла «Это моя машина» — о редком Volvo, которому повезло попасть в правильные руки.

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