Загадочные штрафы на «платке», новые хитрые камеры и кое-что ещё

Почему водителям на столичном МСД выписывают загадочные штрафы? Что умеют новые дорожные камеры в Москве? Какие модели и почём будет продавать в России корейская марка KGM? Можно ли купить кроссовер в бюджете до двух миллионов рублей? Ответы на эти и другие важные вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.
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Московские водители начали получать уведомления в банковских приложениях о странных штрафах после проезда по МСД. Суммы в постановлениях — от 5 до 15 рублей. Вместо с АМПП выяснили, что происходит.
В Москве начали устанавливать дорожные камеры «Эфир», которые умеют выявлять в потоке шумные автомобили и мотоциклы. Рассказываем, как будут работать комплексы, и выясняем у экспертов, могут ли они допускать ошибки.
Может показаться, что Jetour X50 и Chery Tiggo 4 — близнецы. Но на самом деле это совсем разные автомобили. И кому же из них отдать предпочтение, выбирая кроссовер в бюджете от двух до двух с половиной миллионов рублей? Рассказываем по итогам парного теста.
На российский рынок выходит корейская марка KGM, которая прежде называлась SsangYong. Мы побывали на запуске бренда, выяснили, какие модели он будет предлагать россиянам, где их планируют делать, как обстоят дела с запчастями и сколько «корейцы» будут стоить.
Под планку в два миллиона рублей сегодня укладывается не так много кроссоверов. По крайней мере, если верить фирменным прайс-листам. А по факту дилеры могут давать существенные скидки, в том числе и на более дорогие модели. Мы обзвонили автосалоны в городах-миллионниках разных регионов страны и выяснили реальное положение дел на рынке доступных паркетников.
Владелец этого BMW X1 купил кроссовер, потому что хотел поэкспериментировать. Но, кажется, эксперимент зашёл далеко — машина ему понравилась! Но сколько денег в год уходит на содержание немецкого паркетника? И что можно улучшить в «икс-первом»? Рассказываем в реальном дневнике трат.
Техосмотр может вырасти в цене сразу на 50 процентов. Правительство уже обсуждает соответствующий законопроект. Повышение затронет все категории автомобилей. И для легкового транспорта новая стоимость диагностики может превысить полторы тысячи рублей. Рассказываем, что известно уже сейчас и как это скажется на простых автомобилистах.
Марка Soueast делает первые шаги на российском рынке, но её флагманская модель — крупный кроссовер S09 — уже может удивить. Чем? И что общего у неё есть с другим, неплохо знакомым в нашей стране паркетником? Всё выяснили после первого теста семиместника.
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