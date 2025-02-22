Загадочные штрафы на «платке», новые хитрые камеры и кое-что ещё

Под планку в два миллиона рублей сегодня укладывается не так много кроссоверов. По крайней мере, если верить фирменным прайс-листам. А по факту дилеры могут давать существенные скидки, в том числе и на более дорогие модели. Мы обзвонили автосалоны в городах-миллионниках разных регионов страны и выяснили реальное положение дел на рынке доступных паркетников.