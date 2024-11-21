Зачем увеличивают срок ремонта по ОСАГО, риски при покупке машины у юрлица и премьеры Гуанчжоу-2024. Главное за день

Добрый вечер! Компания Hyundai рассекретила серийную версию пятиметрового батарейного кроссовера Ioniq 9. Модель предложат с тремя вариантами силовых установок: самая дальнобойная версия проедет без подзарядки 620 километров, самая мощная потратит на разгон до 100 км/ч 5,2 секунды. Теперь переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Ремонт по ОСАГО
Срок ремонта после ДТП по полису ОСАГО планируют увеличить до 45 дней — потому что страховщики часто не успевают восстановить машину за месяц и либо выдают денежную компенсацию, либо платят штрафы за срыв сроков. Разбираемся, почему депутаты хотят продлить ремонт по ОСАГО и что об этом думают эксперты.
Гуанчжоу-2024
В 2024 году автосалон в китайском Гуанчжоу прошёл уже в 22-й раз. Мероприятие заняло выставочный комплекс площадью 220 тысяч квадратных метров, на которых расположились около 1200 автомобилей. И почти восемь десятков из них — премьеры разного уровня значимости. Мы выбрали самые важные новинки.
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Покупка автомобиля у юридического лица может оказаться выгодной, но рисков при заключении сделки не меньше, чем в случае с частником. Рассказываем про основные плюсы и минусы приобретения машины у юридического лица.
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