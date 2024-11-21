Зачем увеличивают срок ремонта по ОСАГО, риски при покупке машины у юрлица и премьеры Гуанчжоу-2024. Главное за день

Покупка автомобиля у юридического лица может оказаться выгодной, но рисков при заключении сделки не меньше, чем в случае с частником. Рассказываем про основные плюсы и минусы приобретения машины у юридического лица.



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Непонятный пробег, странные расчёты, такси и «тотал»: выясняем, о чём не рассказывает продавец «достойного» Lexus ES за 2 400 000 рублей.

