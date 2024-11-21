Гуанчжоу-2024: самые примечательные премьеры китайского моторшоу

У концерна BYD уже есть в Китае титул лидера сегмента минивэнов: с прошлого года первую строчку по продажам занимает Denza D9. Теперь представлен однообъёмник попроще, который выйдет на рынок под материнской маркой. Его назвали Xia. Исходную модель D9 укоротили на 10,5 сантиметра, уменьшили колёсную базу, убрали полный привод и чисто электрическую версию.

Новинка сохранила семиместный салон, раздельные кресла второго ряда с вентиляцией, подогревом и памятью настроек, а ещё в машине есть мини-бар и большой экран для задних пассажиров. На передней панели — три экрана.

Силовая установка Xia состоит из бензинового двигателя (1,5 литра, 156 л.с.), электромотора (272 л.с.) и батареи ёмкостью 20,4 или 36,6 киловатт-часа. На электротяге BYD Xia, укомплектованный ещё и адаптивными амортизаторами, может проехать до 145 километров, а общий запас хода превысит 1000 километров. Цена ожидается на уровне 290 тысяч юаней (40 тысяч долларов): это на 15 процентов меньше, чем прайс Denza D9.