Гуанчжоу-2024: самые примечательные премьеры китайского моторшоу

В 2024 году автосалон в китайском Гуанчжоу прошёл уже в 22-й раз! Мероприятие заняло выставочный комплекс площадью 220 тысяч квадратных метров, на которых расположились около 1200 автомобилей. И почти восемь десятков из них — премьеры разного уровня значимости, но в основном для локального рынка. Мы выбрали самые важные новинки — как серийные, так и не очень.
BYD Xia
У концерна BYD уже есть в Китае титул лидера сегмента минивэнов: с прошлого года первую строчку по продажам занимает Denza D9. Теперь представлен однообъёмник попроще, который выйдет на рынок под материнской маркой. Его назвали Xia. Исходную модель D9 укоротили на 10,5 сантиметра, уменьшили колёсную базу, убрали полный привод и чисто электрическую версию.
Новинка сохранила семиместный салон, раздельные кресла второго ряда с вентиляцией, подогревом и памятью настроек, а ещё в машине есть мини-бар и большой экран для задних пассажиров. На передней панели — три экрана.
Силовая установка Xia состоит из бензинового двигателя (1,5 литра, 156 л.с.), электромотора (272 л.с.) и батареи ёмкостью 20,4 или 36,6 киловатт-часа. На электротяге BYD Xia, укомплектованный ещё и адаптивными амортизаторами, может проехать до 145 километров, а общий запас хода превысит 1000 километров. Цена ожидается на уровне 290 тысяч юаней (40 тысяч долларов): это на 15 процентов меньше, чем прайс Denza D9.
Yangwang U7
На вершине империи BYD располагается бренд Yangwang, и на выставке в Гуанчжоу его гамма пополнилась седаном. Новая модель U7 унаследовала у внедорожника U8 и гиперкара U9 четырёхмоторную силовую установку е4 пиковой мощностью 1306 лошадиных сил, адаптивную подвеску Disus-Z и огромную литий-железо-фосфатную батарею. Ёмкость последней составляет 135,5 киловатт-часа. Один только аккумулятор весит 900 килограммов!
По салону Yangwang U7 похож на внедорожник U8, да и цена должна быть близкой: китайские журналисты предлагают ориентироваться на один миллион юаней (138 тысяч долларов). Однако по динамике более компактный и аэродинамичный электрический седан, естественно, выигрывает: разгон «0–100» занимает у него 2,9 секунды, а торможение со 100 км/ч до полной остановки происходит за 33 метра.
На старте продаж у «семёрки» не будет гибридной версии, но в планах есть и такая.
GAC Trumpchi S7
Кроссовер GAC Trumpchi S7 предваряет дебют серийной модели в 2025 году: изменений по дизайну экстерьера не ожидается, а интерьер машины пока не показали. Из заявленных характеристик — высота 1,78 метра, дорожный просвет 20 см и запас хода гибридной версии свыше 1000 километров. Также обещан полный привод, но нельзя исключать, что реализован он будет не по классическим схемам, а с помощью отдельного электромотора.
Из других особенностей новинки — огромное количество диодных элементов в оптике (если все их выстроить в линию, то получится полоса длиной 2,6 метра) и автопилот: на продвинутые возможности автономного вождения намекает лидар на крыше.
Вероятно, Trumpchi S7 окажется либо одноклассником бензинового кроссовера GAC GS8, либо его заменой. Дебют серийной версии должен состояться в апреле на автосалоне в Шанхае.
Nissan N7
Компания Nissan сейчас далека от лучшей формы. И даже разработкой новых электрических моделей для «японцев» начал заниматься Dongfeng. Первый совместный проект — седан N7: четырёхдверку показали в виде близкого к серии прототипа. Речь идёт о модели бизнес-класса длиной 4,93 метра.
Nissan N7 получит инновационные кресла с интеллектуальными регулировками: спинка кресла, поясничный упор и поддержка ног будут менять положение на основе данных 49 датчиков для поддержания правильной осанки и комфорта водителя. Обещана ещё и современная медиасистема с 32 гигабайтами оперативной памяти и процессором Snapdragon 8295P, а также целая плеяда водительских ассистентов.
Nissan N7 будет доступен в виде электромобиля и гибрида. В продаже новинка появится в первом полугодии 2025-го.
Jiyue Robo X
Одним из главных шоу-стопперов выставки стал концепт-кар Robo X от совместной компании Geely и IT-гиганта Baidu. Стороны выпустили гиперкар с углепластиковым монококом, подъёмными дверьми-бабочками, активной аэродинамикой и… автопилотом четвёртого уровня! По задумке разработчиков, купе сможет вовсе обходиться без водителя или брать на себя управление в опасной ситуации. Динамика обещана головокружительная: разгон 0–100 займёт всего 1,9 секунды.
Ставку хотят сделать на четырёхмоторную электросистему с пока не раскрытой мощностью. Естественно, Jiyue Robo X не останется прототипом, но и массовым не станет: гиперкар намерены выпустить тиражом 88 экземпляров. Заказы уже принимают, бронь стоит 50 тысяч юаней (6,9 тысячи долларов). В производство купе пойдёт только в 2027 году, а цену не назвали даже приблизительно. Ориентиром может быть Yangwang U9, который сейчас стоит 1,68 миллиона юаней (232 тысячи долларов).
Chery Journeo
Самый футуристичный экспонат на выставке — внедорожный минивэн Chery Journeo. Солнечная батарея на крыше, выдвижной бокс сзади, лавочка из переднего бампера — фишек у этой машины хватит на несколько других! Ну а в салоне стоят вращающиеся кресла, как в кинотеатре, и центральная консоль в виде журнального столика.
Несмотря на всю концептуальность, для прототипа заявлена вполне массовая гибридная система C-DM и пневподвеска. Однако автономность в 2500 километров, стеклянный кузов, а также полноуправляемое шасси с режимом «краба», которого на машинах Chery пока не было, прямо указывают на то, что до серийного воплощения машине ещё далеко.