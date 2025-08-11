Зацепил пешехода зеркалом машины, но договорились с ним на месте: могут быть проблемы? Отвечает юрист

Исключать, что пострадавший решит обратиться в полицию, нельзя. Ничего и никто его в этом не ограничивает. И на самом деле в данной ситуации следует отвечать сразу на два вопроса:

Повлечёт ли обращение пострадавшего в полицию какую-либо административную ответственность, например, за оставление места ДТП? Повлечёт ли обращение пострадавшего в полицию обязанность компенсировать ему вред здоровью и моральный вред?

Отвечая на первый вопрос, стоит отметить, что встречается немало прецедентов привлечения к ответственности за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), когда между виновным и потерпевшим была договорённость об отсутствии взаимных претензий. Например, решение Реутовского городского суда Московской области. Там было двое участников ДТП, где виновник и потерпевший достигли взаимной договорённости об обстоятельствах аварии и о возмещении ущерба. Однако потерпевший всё равно оформил аварию в одиночку с участием сотрудников полиции. В итоге виновного лишили прав на год и два месяца.

Суды в таком случае руководствуются тем, что расписка разрешает между сторонами лишь гражданско-правовую часть вопроса. А в данном случае также нужно подумать об административно-правовой стороне, где, в соответствии с ПДД, если происходит событие с участием автомобиля, в котором погибли или ранены люди либо причинён иной имущественный вред, ДТП необходимо оформить с привлечением сотрудников полиции (п. 2.5–2.6.1 ПДД). Если участник ДТП уклонился от этого, то может наступить ответственность в виде лишения прав либо ареста до 15 суток. Но, конечно, с такой позицией судов очень сложно согласиться.

Судя по Определению Конституционного суда РФ от 07.12.2010 № 1702-О-О, наказывать должны тех, кто пытался скрыться с места ДТП, не учитывая интересы потерпевшего и с целью избежать юридической ответственности. Очевидно, что если водитель задел кого-то зеркалом и не стал скрываться, а наоборот, заключил с потерпевшим соглашение (расписку) об отсутствии претензий, то он явно не игнорировал интересы потерпевшего и не желал уйти от юридической ответственности.

Если вы столкнулись с тем, что полиция возбудила против вас дело за оставление места ДТП после подписания такой расписки, то придерживайтесь того, что говорит Конституционный суд РФ. Скажите, что, остановившись, вы учли интересы потерпевшего и достигли с ним согласия. Если суд не посчитает эти доводы убедительными, то стоит просить применить положение ст. 2.9 КоАП РФ и прекратить дело, ограничившись устным замечанием, как это произошло в прецеденте Электростальского городского суда Московской области.

Отвечая на вопрос о возможности компенсации вреда здоровью и морального вреда, следует исходить из того, что расписка является соглашением. Если гражданин, подписывая её, действовал без понуждения, в здравом уме и памяти, то он утрачивает право на получение компенсации (ст. 408, 421 Гражданского кодекса РФ). Однако нельзя исключать, что некоторые суды могут придерживаться иного мнения, указывая, что данная расписка существенно ущемляет права потерпевшего, не предполагая каких-либо выплат.

Подводя итог, можно заключить, что потерпевший вправе обратиться в полицию, даже подписав расписку. Такое обращение может привести к ответственности за оставление места ДТП. Однако, придерживаясь советов, указанных выше, получится либо минимизировать, либо вовсе уйти от административной и гражданской ответственности.