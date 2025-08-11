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Зацепил пешехода зеркалом машины, но договорились с ним на месте: могут быть проблемы? Отвечает юрист

Может ли пострадавший от автомобиля пешеход обратиться в полицию вопреки договорённостям
Разбор
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Любая травма пешехода от столкновения с автомобилем сулит неприятности водителю. В некоторых ситуациях удаётся договориться  с пострадавшими, оперативно оказав необходимую помощь под расписку. Но значит ли это, что пешеход не может пойти в полицию, чтобы написать заявление? Отвечает юрист.

«Если зацепил человека зеркалом, но договорились на месте без ГАИ и скорой, только обратились сами в травмпункт. И пострадавший написал расписку, что претензий к водителю не имеет. Может ли пострадавший через 3–5 дней обратиться в полицию?»

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Орест Мацала

Эксперт в области автотематики и административного права компании «Европейская юридическая служба»

Исключать, что пострадавший решит обратиться в полицию, нельзя. Ничего и никто его в этом не ограничивает. И на самом деле в данной ситуации следует отвечать сразу на два вопроса:

  1. Повлечёт ли обращение пострадавшего в полицию какую-либо административную ответственность, например, за оставление места ДТП?
  2. Повлечёт ли обращение пострадавшего в полицию обязанность компенсировать ему вред здоровью и моральный вред?

Отвечая на первый вопрос, стоит отметить, что встречается немало прецедентов привлечения к ответственности за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), когда между виновным и потерпевшим была договорённость об отсутствии взаимных претензий. Например, решение Реутовского городского суда Московской области. Там было двое участников ДТП, где виновник и потерпевший достигли взаимной договорённости об обстоятельствах аварии и о возмещении ущерба. Однако потерпевший всё равно оформил аварию в одиночку с участием сотрудников полиции. В итоге виновного лишили прав на год и два месяца.

Суды в таком случае руководствуются тем, что расписка разрешает между сторонами лишь гражданско-правовую часть вопроса. А в данном случае также нужно подумать об административно-правовой стороне, где, в соответствии с ПДД, если происходит событие с участием автомобиля, в котором погибли или ранены люди либо причинён иной имущественный вред, ДТП необходимо оформить с привлечением сотрудников полиции (п. 2.5–2.6.1 ПДД). Если участник ДТП уклонился от этого, то может наступить ответственность в виде лишения прав либо ареста до 15 суток. Но, конечно, с такой позицией судов очень сложно согласиться.

Судя по Определению Конституционного суда РФ от 07.12.2010 № 1702-О-О, наказывать должны тех, кто пытался скрыться с места ДТП, не учитывая интересы потерпевшего и с целью избежать юридической ответственности. Очевидно, что если водитель задел кого-то зеркалом и не стал скрываться, а наоборот, заключил с потерпевшим соглашение (расписку) об отсутствии претензий, то он явно не игнорировал интересы потерпевшего и не желал уйти от юридической ответственности.

Если вы столкнулись с тем, что полиция возбудила против вас дело за оставление места ДТП после подписания такой расписки, то придерживайтесь того, что говорит Конституционный суд РФ. Скажите, что, остановившись, вы учли интересы потерпевшего и достигли с ним согласия. Если суд не посчитает эти доводы убедительными, то стоит просить применить положение ст. 2.9 КоАП РФ и прекратить дело, ограничившись устным замечанием, как это произошло в прецеденте Электростальского городского суда Московской области.

Отвечая на вопрос о возможности компенсации вреда здоровью и морального вреда, следует исходить из того, что расписка является соглашением. Если гражданин, подписывая её, действовал без понуждения, в здравом уме и памяти, то он утрачивает право на получение компенсации (ст. 408, 421 Гражданского кодекса РФ). Однако нельзя исключать, что некоторые суды могут придерживаться иного мнения, указывая, что данная расписка существенно ущемляет права потерпевшего, не предполагая каких-либо выплат.

Подводя итог, можно заключить, что потерпевший вправе обратиться в полицию, даже подписав расписку. Такое обращение может привести к ответственности за оставление места ДТП. Однако, придерживаясь советов, указанных выше, получится либо минимизировать, либо вовсе уйти от административной и гражданской ответственности. 

Как бы вы поступили в такой ситуации?

Оформил бы всё по закону со всеми рисками
Договорился и оформил бы расписку у нотариуса
Не могу попасть в такую ситуацию

Иллюстрация на обложке: Семён Митченко

#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
10
Комментарии
Комментарии6
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11 августа 2025
Тут дело не в расписке. Важно задокументировать факт отсутствия именно вреда здоровью в форме ранения, а также факт отсутствия материального ущерба, хотя бы по оценке на момент инцидента. Если такой документ составить и заверить подписями с указанием прочих необходимых реквизитов, то остальное уже не важно - ни как он называется, была ли денежная компенсация, и всё остальное, что можно придумать в данной ситуации. Факта ДТП - нет, по определению. Пусть он потом идёт куда угодно и что угодно рассказывает. Привлечь по административке уже не получится. По крайней мере, за оставление места ДТП.
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5
17 сентября 2025
oleg a., Учите матчасть в плане ДТП! ДТП есть и можете стать "лишенцем"- дело за малым,-стоит вам попасть в такую ситуацию, а там, как говорится,-сюрприз будет!...
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1
13 сентября 2025
Законы у нас что дышло......
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5
18 сентября 2025
Это как нужно задеть зеркалом что бы травмировать человека и он обратился за медпомощью? Тем более зеркала практически на всех автомобилях складываются
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10 февраля 2026
Сергей, давай попробуем, я тебя задену. Сразу поймёшь насколько млобо человеческое тело перед огромной железякой.
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4
24 сентября 2025
Не которые пострадавшие не думают о последствиях травмы и дают расписку водителю !
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