Водителя лишили прав за отказ ехать на медосвидетельствование в машине ГИБДД

Жительницу Белгородской области лишили водительского удостоверения за то, что она отказалась ехать на медосвидетельствование в автомобиле ГИБДД, хотя и не уклонялась от самой процедуры. Как пишет «Российская газета», первый кассационный суд общей юрисдикции постановил, что порядок следования на освидетельствование определяется уполномоченным сотрудником.
- Кассационный суд разбирался в деле потому, что лишённая прав и оштрафованная на 30 тысяч рублей автомобилистка обратилась с жалобой. По её мнению, инспекторы ГИБДД вначале и местный суд впоследствии ошибочно восприняли её отказ от поездки на патрульной машине как отказ от прохождения медосвидетельствования в целом.
- Однако кассационный суд подтвердил правоту местной инстанции. В заключении суда говорится, что порядок следования на медосвидетельствование определяется уполномоченным сотрудником — в данном случае инспектором ГИБДД. Соответственно, гражданка, отказавшись сесть в патрульную машину для поездки в больницу, фактически отказалась и от самой процедуры.
В ноябре уже Конституционный суд РФ постановил, что водителей нельзя лишать прав за употребление некоторых лекарств, содержащих психотропные вещества. Однако сейчас в ГИБДД и Минздраве работают над расширенным списком препаратов, после употребления которых нельзя садиться за руль.
Доводилось проходить медосвидетельствование по инициативе ГИБДД?
Да
Нет, только алкотестер
Я подозрений не вызываю
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