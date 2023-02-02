Водителя лишили прав за отказ ехать на медосвидетельствование в машине ГИБДД

Кассационный суд разбирался в деле потому, что лишённая прав и оштрафованная на 30 тысяч рублей автомобилистка обратилась с жалобой. По её мнению, инспекторы ГИБДД вначале и местный суд впоследствии ошибочно восприняли её отказ от поездки на патрульной машине как отказ от прохождения медосвидетельствования в целом.