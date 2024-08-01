Ярко-розовый McLaren забыли в Лондоне на 4 года: никто не знает почему

В лондонских соцсетях активно обсуждают суперкар McLaren 570S, пишет Autoevolution. Сам суперкар не примечателен ничем, кроме розового цвета кузова, но автомобиль стоит без движения перед одним из роскошных отелей британской столицы уже минимум четыре года. Кому принадлежит купе и почему им не пользуются, неизвестно.
- Издание утверждает, что забытый суперкар уже стал местной достопримечательностью и туристы специально едут в Кэмден (район Лондона), чтобы посмотреть на McLaren. Утверждается, что автомобиль припарковали здесь в 2018 или даже в 2014 году, но издание считает наиболее правдоподобной версию о 2020-м.
- По основной гипотезе, автомобиль принадлежит постояльцу отеля, который переехал сюда незадолго до начала пандемии коронавируса, так как по ряду обстоятельств не смог вернуться на родину. Суперкар стоит не на штатной долгосрочной парковке по особому разрешению администрации, которая посчитала, что ярко-розовый автомобиль будет привлекать внимание к отелю.
- Некоторые утверждают, что загадочный владелец McLaren просто достаточно обеспечен, чтобы несколько лет подряд оплачивать проживание в дорогой гостинице, другие считают, что ему просто принадлежит часть отеля.
В 2022-м в греческих Афинах обнаружили хэтч Mini и мотоцикл Yamaha, простоявшие на отельной парковке более 30 лет. Их первоначальный владелец в конце 1980-х арендовал место на подземной парковке, но вскоре после этого скончался, а его родные и сотрудники отеля либо забыли про технику, либо вообще о ней не знали.
Доводилось останавливаться в отеле реально надолго?
Да, было дело
Проще уж квартиру снять
Не было смысла/не было денег
Подождите
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