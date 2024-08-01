Ярко-розовый McLaren забыли в Лондоне на 4 года: никто не знает почему

По основной гипотезе, автомобиль принадлежит постояльцу отеля, который переехал сюда незадолго до начала пандемии коронавируса, так как по ряду обстоятельств не смог вернуться на родину. Суперкар стоит не на штатной

долгосрочной

парковке по особому разрешению администрации, которая посчитала, что ярко-розовый автомобиль будет привлекать внимание к отелю.