Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За полгода в Лондоне повредили или украли 800 дорожных камер

С начала апреля по конец сентября в Большом Лондоне повредили 595 и похитили 200 дорожных камер. Так горожане борются с тем, что власти отслеживают старые бензиновые автомобили и взымают с них плату за проезд. Как пишет «КоммерсантЪ», акты вандализма участились после решения мэра Садика Хана расширить зону сверхнизких выбросов вредных веществ (ULEZ), чтобы стимулировать переход населения на электромобили.
Новости

С начала апреля по конец сентября в Большом Лондоне повредили 595 и похитили 200 дорожных камер. Так горожане борются с тем, что власти отслеживают старые бензиновые автомобили и взимают с них плату за проезд. Как пишет «КоммерсантЪ», акты вандализма участились после решения мэра Садика Хана расширить зону сверхнизких выбросов вредных веществ (ULEZ), чтобы стимулировать переход населения на электромобили.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Зона ULEZ появилась в Лондоне весной 2019 года в рамках программы снижения уровня загрязнённости воздуха. За въезд в эту зону на бензиновых автомобилях старше 15 лет и дизельных машинах, грузовиках и автобусах старше шести лет нужно платить 12,5 фунта (15,3 доллара) в сутки. Штраф за въезд без оплаты сбора составляет 180 фунтов (220 долларов). В прошлом году мэрия собрала таким образом 224 миллиона фунтов (274 миллиона долларов), которые направила на улучшение транспортной инфраструктуры.
  • В октябре 2021 года ULEZ расширили на весь Внутренний Лондон, а с конца нынешнего августа она охватывает Большой Лондон с населением почти в 9 миллионов человек. Как следствие, уже в сентябре деятельность вандалов вышла на новый уровень: за месяц совершено не менее 285 правонарушений. В среднем ежедневно воровали или выводили из строя 9 дорожных камер. Особенно отличился район Бромли: там тем или иным образом прекратили работу 100 из 120 установленных устройств наблюдения.
  • Согласно The Daily Telegraph, примерно из 2700 камер, установленных в Большом Лондоне для отслеживания старых машин, из строя выведена почти каждая пятая. Борьба с вандалами отнимает у местной полиции «значительные ресурсы», при этом на данный момент арестовали только двух человек.
  • Расширение ULEZ подверглось критике со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и даже соратников мэра Садика Хана по Лейбористской партии. Его соперница на предстоящих выборах Сьюзан Холл пообещала в случае победы сразу вернуть зону в границы 2021 года.

В Москве комплексы автоматической фиксации начали использовать для распознавания непристёгнутых пассажиров. Штраф за нарушение направляется собственнику транспортного средства, он составляет 1000 рублей.

Поддерживаете борцов с камерами?

Да. Такие ограничения для машин с ДВС бьют по наименее обеспеченным жителям
Нет. Вандализм не решит проблему

Подождите

Новости загружаются

Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#штрафы
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё