За полгода в Лондоне повредили или украли 800 дорожных камер

С начала апреля по конец сентября в Большом Лондоне повредили 595 и похитили 200 дорожных камер. Так горожане борются с тем, что власти отслеживают старые бензиновые автомобили и взымают с них плату за проезд. Как пишет «КоммерсантЪ», акты вандализма участились после решения мэра Садика Хана расширить зону сверхнизких выбросов вредных веществ (ULEZ), чтобы стимулировать переход населения на электромобили.