Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах. Родителям придётся компенсировать ущерб

В немецком Цвиккау полиция поймала семилетнюю девочку, поцарапавшую 37 автомобилей. Как сообщили в полицейском департаменте, ущерб составляет около 30 000 евро (2,3 миллиона рублей). Всю сумму придётся выплачивать родителям художницы.
Полицейские целую неделю выслеживали вандала, царапающего машины острым предметом. На восьмой день девочку застали прямо на месте преступления — выяснилось, что с помощью камня она «украшала» автомобили снежинками.
В разговоре с полицией девочка сразу призналась в содеянном. Она думала, что украшала автомобили, а не портила их.
В начале года суд немецкого Швайнфурта начал процесс против 26-летнего местного жителя, который намеренно поцарапал 642 машины. Общая сумма ущерба превысила 930 тысяч евро (72 миллиона рублей).
Красивые снежинки сделала девочка?
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