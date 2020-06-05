Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах. Родителям придётся компенсировать ущерб

Полицейские целую неделю выслеживали вандала, царапающего машины острым предметом. На восьмой день девочку застали прямо на месте преступления — выяснилось, что с помощью камня она «украшала» автомобили снежинками.

В разговоре с полицией девочка сразу призналась в содеянном. Она думала, что украшала автомобили, а не портила их.