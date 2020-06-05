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Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах. Родителям придётся компенсировать ущерб

Полицейские выслеживали маленького вандала целую неделю
Новости
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В немецком Цвиккау полиция поймала семилетнюю девочку, поцарапавшую 37 автомобилей. Как сообщили в полицейском департаменте, ущерб составляет около 30 000 евро (2,3 миллиона рублей). Всю сумму придётся выплачивать родителям художницы.

  • Полицейские целую неделю выслеживали вандала, царапающего машины острым предметом. На восьмой день девочку застали прямо на месте преступления — выяснилось, что с помощью камня она «украшала» автомобили снежинками.

  • В разговоре с полицией девочка сразу призналась в содеянном. Она думала, что украшала автомобили, а не портила их.

В начале года суд немецкого Швайнфурта начал процесс против 26-лет­него местного жителя, который намеренно поцарапал 642 машины. Общая сумма ущерба превысила 930 тысяч евро (72 миллиона рублей).

Красивые снежинки сделала девочка?

Да, пойду сделаю себе такую же
Нет, она явно может лучше!

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Комментарии
Комментарии14
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5 июня 2020
Фигня! Вот я в свои годы......
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21 июля 2020
Ты до сих пор еще зеленый
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1
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6 июня 2020
А мы с другом в детстве масляной краской 9 машин перекрасили :)) Во дворе!
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5
2 января 2026
Моë, поймали вас?
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6 июня 2020
когда мелкий в садике был, мы через забор детского сада бросали большие камни в машины. Тогда, нас фотограф какой-то запалил. Воспитательница, которая у нас ввела у нас, чуть-ли не закопала нас :)
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1
Комментарий удален
3 октября 2025
Xxx Zzz, Почему ЧУТЬ-ЛИ ? Внимательно вспоминайте, может пара детсадовцев таки пропала без вести ?)
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1
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7 июня 2020
тролль-полудурок. перечитай новость. и иди в школу учись считать.
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7 июня 2020
Воистину мэн. Хорош)
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4 августа 2025
Для чего это опубликовано?
Вот вопрос!
.
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14 сентября 2025
Милая девочка. Я как-то раз в детстве, с невысокого лесистого склона над дорогой, бросал по проезжавшим внизу машинам стеклянные бутылки, представляя, что я партизан или истребитель танков, а там вражеская техника.
Благодаря моей меткости и Божьей милости никто не пострадал, я попадал точно по крышам. Но шухеру было много. Полиция до меня не добралась, но не потому, что тогда была не полиция, а милиция, а потому, что партизана поймать не так просто, как девочку-художницу)))
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3 октября 2025
Иван Карпов, Плохо у нас сейчас партизан готовят, я как-то среди ночи с 16го этажа в верещавшую сигналкой машину банкой сгущёнки кинул. Попал, в полной темноте. Мне тогда лет 13 или 14 было. Водятлу вдвойне не повезло как я с утра увидел идя в школу - лобовое насквозь и банка лопнула, расплескав содержимое по торпеде и сиденьям.
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