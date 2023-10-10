Автомобили Changan будет проектировать бывший шеф-дизайнер Volkswagen Group

Концерн Changan объявил о новом назначении: пост вице-президента по глобальному дизайну займёт Клаус Зисиора. Последние 30 лет он работал в структурах концерна Volkswagen Group, дослужившись в итоге до поста шеф-дизайнера VW Group.
- Первым значимым проектом Клауса Зисиоры был интерьер VW Golf четвёртого поколения. Через некоторое время дизайнер возглавил подразделение дизайна интерьера Volkswagen, затем отдел разработки экстерьера, а в 2007 году стал исполнительным директором бренда по дизайну. В период с апреля 2020 по январь 2023 года возглавлял разработку внешности и интерьера всех новинок концерна VW Group.
- Под его руководством был разработан, к примеру, облик всей электрической линейки Volkswagen, а также нескольких поколений VW Golf. Клаус Зисиора контролировал также создание внешности и интерьера новинок от Audi и Porsche. В январе нынешнего года он уступил свой пост Михаэлю Мауру, до этого занимавшему должность шеф-дизайнера Porsche.
- На новом посту дизайнеру предстоит руководить разработкой оригинальной стилистики для Changan, так как, по словам Зисиоры, внешний вид автомобилей играет ключевую роль при их выборе покупателем.
- Ранее Клаус Зисиора носил иную фамилию, под которой известен значительно больше, — Бишофф. Фамилию Зисиора он взял после женитьбы на нынешней супруге.
В августе один из самых известных автомобильных дизайнеров российского происхождения Александр Селипанов объявил о создании собственной студии Hardline27. Художник ранее работал с Bugatti, Genesis и Koenigsegg, а сейчас планирует стать независимым подрядчиком.
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