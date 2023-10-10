Автомобили Changan будет проектировать бывший шеф-дизайнер Volkswagen Group

Первым значимым проектом

Клауса Зисиоры был интерьер VW Golf четвёртого поколения. Через некоторое время дизайнер возглавил подразделение дизайна интерьера Volkswagen, затем отдел разработки экстерьера, а в 2007 году стал исполнительным директором бренда по дизайну. В период с апреля 2020 по январь 2023 года возглавлял разработку внешности и интерьера всех новинок концерна VW Group.