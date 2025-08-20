Мы тратим немало времени, сил и денег, чтобы получить водительское удостоверение. Учимся в автошколе, зубрим экзаменационные билеты по ПДД, берём дополнительные уроки вождения. Но лишиться прав можно в один момент — из-за неправильного цвета фар или других нарушений. Разбираемся, за что именно могут лишить водительского удостоверения и как себя вести, если права всё-таки отбирают.
Что такое запрет на управление транспортным средством
В юридическом обосновании разрешения водителю садиться за руль существует два понятия: право на управление транспортными средствами и водительское удостоверение (ВУ) – документ, это право подтверждающий. Эти понятия не тождественны: в частности не всем, у кого есть ВУ, можно по закону управлять автомобилем или другим средством передвижения.
С точки зрения закона, запрет на управление транспортным средством — это поражение (лишение) государством гражданина в его правах, временное или бессрочное. Такая мера применяется в качестве наказания за определённые проступки — в данном случае за серьёзное нарушение Правил дорожного движения. К слову, бывают и другие поражения в правах — например, за какие-то преступления гражданину могут запретить занимать руководящие должности, участвовать в той или иной деятельности, выдвигать свою кандидатуру на выборах.
Все решения, касающиеся поражения в правах, должен принимать суд — и запрет на управление транспортными средствами не исключение. Сотрудники полиции или ДПС лишить автовладельца права не могут, и с 2013 года не имеют полномочий изымать водительское удостоверение — они лишь ходатайствуют об этом в судебные инстанции. На месте полицейские в состоянии только отстранить водителя от управления, если он пьян, управляет автомобилем без документов, если у машины неисправны тормоза или рулевое управление. Или в случае, когда человек за рулём уже лишён водительского удостоверения. Во всех ситуациях, кроме последней, разумеется, водительское удостоверение остаётся у водителя вплоть до решения суда.
Впрочем, вам могут запретить садиться за руль и без вердикта судьи – такие полномочия есть у судебных приставов. Им разрешается временно ограничивать права на управление транспортными средствами за проступки, не связанные с нарушением ПДД. Подробнее об этом мы рассказываем в отдельной статье.
За что лишают прав и на какой срок
Алкоголь за рулём. На срок от 1,5 до 2 лет можно лишиться права управления, если водитель сел за руль пьяным или пустил на своё место нетрезвого человека. А ещё — когда отказался от медицинского освидетельствования или начал распивать алкоголь после остановки автомобиля сотрудником ДПС.
Без номеров и регистрации. Езда без регистрационных знаков на автомобиле будет «стоить» до трёх месяцев лишения прав. Тот же срок грозит всем, кто навесил номера в не предназначенное для этого место или придумал приспособление, которое не даёт их считывать. Три месяца без ВУ светят и всем, кого повторно поймали на незарегистрированном автомобиле. Наконец, согласно статье 17.17 КоАП РФ, можно уже на 1 год лишиться прав, если нарушить временный запрет, наложенный судебными приставами.
Опасная езда. Выезд на встречную полосу там, где это запрещено, превышение разрешённой скорости более чем на 60 км/ч, езда по односторонней дороге против хода движения и повторный проезд на красный приведут к лишению сроком до полугода. Столько же грозит за неправильный проезд ж/д переезда. Оставление места ДТП карается лишением на год-полтора.
Вред и травмы. Полгода без водительского удостоверения придётся провести, если виновный в ДТП нанёс лёгкий вред здоровью другого участника аварии, и до двух лет, если тот получил травмы средней тяжести.
Звук, свет, расцветка, номера. Поддельные регистрационные знаки, смена цвета фар на красный или синий — это лишение прав на 6–12 месяцев. Незаконно установленный клаксон или световой прибор тянут на 1–1,5 года. За незаконное использование спецсигналов грозят 2 года без водительского удостоверения. Если раскрасить автомобиль как машины спецслужб, ВУ отнимут на 1–1,5 года. И кстати, до 3 месяцев передвижений пешком ждут не уступивших дорогу спецтранспорту с включённой «мигалкой».
Повторные нарушения. Большинство повторных нарушений приведут к лишению прав на 1 год: за превышение более чем на 60 км/ч, за неправильный проезд железнодорожных путей, за выезд на «встречку» и движение против потока по односторонней дороге.
Подозрения или обвинения в преступлении. Остаться без водительских прав можно и вовсе не нарушая ПДД. С 2018 года заработал закон о запрете определённых действий, который распространяется на обвиняемых и даже подозреваемых в преступлениях, а также на лиц в розыске. Такому человеку суд может вынести запрет на управление автомобилем на срок до 3 лет. В этом случае ВУ по решению суда изымет дознаватель или следователь, ведущий основное дело.
Все возможные причины лишения прав
Нарушение
Наказание
Основание
Управление автомобилем, не поставленным на учет в ГИБДД
За первое такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. За повторное — штраф 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца
ч. 1 ст. 12.1 КоАП
Управление машиной без регистрационных знаков или со “шпионскими” номерами, которые не считываются камерами или скрываются по нажатию кнопки
Лишение прав на 1–3 месяца
ч. 2 ст. 12.2 КоАП
Управление авто с фальшивыми номерами
Лишение прав на 3–6 месяцев
ч. 4 ст. 12.2 КоАП
Управление машиной с нелегальным тюнингом световых приборов
Лишение прав на 6–12 месяцев и конфискация этих устройств
ч. 3 ст. 12.5 КоАП
Установка на машину спецсигналов (например, стробоскопов или «крякалок») без специального разрешения
Лишение прав на 12–18 месяцев и конфискация этих устройств
ч. 4 ст. 12.5 КоАП
Использование при движении указанных выше незаконных спецсигналов
Лишение прав на 18–24 месяца с конфискацией оборудования
ч. 5 ст. 12.5 КоАП
Управление машиной, окрашенной как автомобили спецслужб
Лишение прав на 12–18 месяцев
ч. 6 ст. 12.5 КоАП
Езда в пьяном виде или передача управления нетрезвому водителю
Штраф 45 000 рублей и лишение прав на 18–24 месяца
ст. 12.8 КоАП
Превышение скорости на 60-80 км/ч
Штраф 3000–3750 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев
ч. 4 ст. 12.9 КоАП
Превышение скорости на 80+ км/ч
Штраф 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев
ч. 5, 7 ст. 12.9 КоАП
Нарушение правил переезда ж/д путей
Штраф 5000 рублей или лишение прав на 3–6 месяцев
ч. 1 ст. 12.10 КоАП
Повторное нарушение правил переезда железной дороги
Лишение прав на 12 месяцев
ч. 3 ст. 12.10 КоАП
Повторный проезд на красный свет или запрещающий знак регулировщика
Штраф 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев
ч. 3 ст. 12.12 КоАП
Выезд на встречку, в том числе трамвайные пути встречного направления
Штраф 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное нарушение — лишение на 12 месяцев или штраф 7500 рублей (если сфотографировала автоматическая камера)
ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП
Езда по встречке на дороге с односторонним движением
Штраф 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное нарушение — лишение на 12 месяцев или штраф 7500 рублей (если сфотографировала автоматическая камера)
ч. 3 ст. 12.16 КоАП
Не пропустил машину спецслужб, едущую со включенными мигалкой и сиреной
Штраф 4500–7500 рублей или лишение прав на 3–12 месяцев
ч. 2 ст. 12.17 КоАП
Нарушение ПДД, из-за которого кто-то получил травму
За лёгкий вред здоровью — штраф 3750–7500 или лишение на 12–18 месяцев. За вред средней тяжести — штраф 15 000–37 500 рублей или лишение прав на 18–24 месяца
ст. 12.24 КоАП
Отказ от медицинской проверки на алкоголь
Штраф 45 000 рублей и лишение прав на 18–24 месяца
ст. 12.26 КоАП
Уехал с места ДТП
Лишение прав на 12–18 месяцев или арест на срок до 15 суток.
ч. 2 ст. 12.27 КоАП
Употребление алкоголя или наркотических средств после ДТП и до прохождения медицинского освидетельствования
Штраф 45 000 рублей и лишение прав на 18–24 месяца
ч. 3 ст. 12.27 КоАП
Езда при наличии долгов по штрафам и алиментам, за которые приставы ограничили право вождения автомобиля
Лишение прав на 12 месяцев
ст. 17.17 КоАП
Ограничение права водить машину при наличии долгов
С 2015 года у судебных приставов появилась возможность ограничивать право управления автомобилем при наличии долгов — статья 67.1. Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Чаще всего основаниями для подобных ограничений становятся неоплаченные штрафы ГИБДД и алименты. При этом на основании решения приставов сами водительские права не изымаются. Но это могут сделать сотрудники ГИБДД, если остановят водителя, севшего за руль при наличии ограничения.
В таком случае водителю грозит лишение прав на 12 месяцев (ст. 17.17 КоАП).
Как лишают права на управление за нарушения ПДД
Когда сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль и выявляет одно или несколько нарушений, описанных выше, он составляет протокол, в котором мерой наказания указывает лишение водительского удостоверения. Само ВУ при этом остаётся у водителя.
При составлении протокола инспектор ГИБДД должен:
- разъяснить водителю его права;
- дать возможность ознакомиться с содержанием протокола;
- приложить к протоколу возражения водителя на содержание протокола или его версию событий;
- указать свои ФИО и должность, сведения о водителе, свидетелях, месте и времени совершения правонарушения;
- подписать протокол;
- дать протокол на подпись водителю (если водитель отказывается, инспектор отражает это в протоколе);
- вручить водителю под расписку копию протокола.
Несоблюдение одного из указанных пунктов может стать формальным основанием для освобождения от ответственности.
Если проводится видео- или аудиозапись нарушения и последующих действий, инспектор должен сообщить об этом водителю. Для направления на медосвидетельствование в случае подозрения на алкогольное опьянение водителя обязательны видеофиксация или присутствие двух понятых.
В течение трёх суток после составления протокол вместе с другими материалами (например, результатами освидетельствования на состояние опьянения, медосвидетельствования, показаниями радара) направляют мировому судье. В течение двух месяцев суд рассматривает дело. Если времени не хватает, срок продлят ещё на месяц. Суд обычно проходит по месту совершения правонарушения, но водитель может попросить провести его по месту своего жительства. Это требование нужно указать как в протоколе, так и подав ходатайство в суд, принявший дело в производство. Отказать в нём не могут.
Рассмотрев дело, суд вправе вынести решение о лишении права на управление автомобилем. В этом случае водителю отводится 10 дней на обжалование вердикта, после чего тот вступит в силу.
По истечении срока обжалования водитель в течение трёх рабочих дней обязан сдать своё водительское удостоверение в отделение ГИБДД, предписанное постановлением суда. Забрав «корочки», инспектор выдаст письменное подтверждение или уведомление о том, что документ был принят на хранение. Срок лишения отсчитывается с момента передачи удостоверения в ГИБДД.
Для сдачи прав в ГИБДД водитель должен:
- взять паспорт и постановление суда;
- написать заявление о сдаче водительских прав в свободной форме в двух экземплярах;
- в заявлении указать номер водительских права и причину сдачи — лишение в связи с постановлением суда;
- на своей копии заявления получить отметку ГИБДД о сдаче прав;
- сдать права.
Что будет, если продолжить ездить без прав
Можно ли не сдавать права? Да, но нет. Ведь если срок лишения не начнётся, то и не закончится, так что лишение превратится в вечное. Если водитель, лишенный прав, всё же сядет за руль и выедет на дорогу общего пользования, то ему согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП грозят следующие наказания:
- штраф 30 000 рублей,
- административный арест на 15 суток,
- обязательные работы 100–200 часов.
Лишение прав по дорожной камере
Нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, не могут привести к лишению водительских прав. Только к штрафу. Даже если статьёй, по которой зафиксировано нарушение, предусмотрено альтернативное наказание в виде лишения.
Этот момент регулируется ч. 3.1. ст. 4.1. КоАП и распространяется как на однократные нарушения, так и на повторные.
Как проверить, не лишили ли вас прав
Сложно представить ситуацию, когда водитель, серьёзно нарушивший ПДД, не знает, лишили ли его ВУ. Но даже на такой случай есть способ проверить, нет ли "заочного" вердикта:
- зайти на сайт ГИБДД — https://гибдд.рф/;
- выбрать раздел «Сервисы»;
- выбрать пункт «Проверка водителя»;
- указать серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;
- запросить проверку.
Результат проверки покажет информацию о лишении прав — дату вынесения решения, срок лишения, состояние исполнения.
Статус «… прервано» строке состояния исполнения означает, что водитель не сдал ВУ в ГИБДД. И срок лишения прав ещё не начался. За это нарушителю грозят суровые повторные санкции в виде большого штрафа, общественных работ или административного ареста.
Как оспорить лишение водительского удостоверения
Первый уровень защиты — судебные заседания по делу о правонарушении. На них есть прямая возможность отстоять собственную невиновность или как минимум доказать, что нет оснований для лишения. Тут в пользу водителя будут работать не только объективные данные, вроде показаний свидетелей или видеозаписей — особенно, если сразу зафиксировать в протоколе их наличие. Допущенные инспектором нарушения также трактуются в пользу водителя. Например, на протоколе нет подписи водителя, а инспектор не внёс данные, что тот отказался его подписывать. Казалось бы, формальная ошибка, но она даёт основание прекратить дело и снять ответственность с обвиняемого. Другой пример — отсутствие в протоколе об отстранении от управления информации о понятых или о видеофиксации при направлении водителя на медосвидетельствование. Понятые могли быть на месте происшествия, но о них не написано в документе. Такой формальный просчёт тоже делает ничтожным юридическое значение протокола в суде. Любое, даже мелкое нарушение в работе инспектора нужно оспаривать и требовать, чтобы суд признал его неубедительным.
Суд с доводами водителя может не согласиться и вынести решение лишить права управления автомобилем на определённый срок. Но это не повод отказываться от обжалования вердикта в вышестоящей инстанции, на что законом специально отводится 10 дней. В обжалованиях можно дойти и до Верховного суда — его вердикт уже будет окончательным.
Для обжалования получите копию первого судебного постановления и составляйте жалобу, где укажите все обстоятельства, подтверждающие вашу невиновность, просчёты суда первой инстанции и ошибки инспектора. Главное — снабдить все эти замечания отсылками к законам. Для этого не пренебрегайте помощью юриста.
Как вернуть права после лишения
Главная неприятность в возврате прав — необходимость пересдавать теоретический экзамен. Тест состоит из 20 вопросов на знание ПДД, на которые нужно ответить за 20 минут, допустив максимум две ошибки. Сдавать экзамен можно не дожидаясь окончания срока наказания — главное, чтобы прошла половина периода лишения. Это бесплатно и число попыток не ограничено, но между ними должно проходить не менее 7 дней. Сдавать экзамен нужно в том отделении ГИБДД, в которое отдано на хранение водительское удостоверение.
Как только срок лишения подойдёт к концу, в это же отделение требуется подать полученное при сдаче прав уведомление, написать заявление на возврат прав, предоставив паспорт и свидетельство о сданном экзамене. Понадобится и новая медсправка — в случае, если наказание было получено за пьяное вождение, отказ от освидетельствования или за распитие после ДТП. Ещё нужно проверить и оплатить все неоплаченные ранее штрафы. Права вернут в день обращения.
Желающим получить обратно свои документы в другом отделении (например, за время лишения водитель переехал жить в другой район или город) нужно не позднее чем за 30 дней до истечения срока лишения написать соответствующее заявление в подразделение по месту исполнения судебного постановления. Невостребованные после лишения права ГИБДД хранит в течение трёх лет, после чего их уничтожают.
Как лишение может отразиться на судьбе водителя
Вернули права? Не спешите радоваться — история ещё не закончилась. Согласно статье 4.6 КоАП, в течение года после истечения срока лишения водитель будет считаться подвергнутым административному наказанию. А значит, совершив за этот год тот же проступок, получит наказание за повторное нарушение. Например, лишение на ещё больший срок. В случае с пьяной ездой это обернётся уже не административным, а уголовным наказанием — до двух лет лишения свободы — и ещё целым ворохом ограничений и наказаний, по сравнению с которым лишение прав покажется сущим пустяком.
Итак, совсем коротко
— Отстранить от управления автомобилем может инспектор ГИБДД, ограничить право пользоваться им — судебный пристав, но лишить права управления и предписать сдать водительское удостоверение дозволено только суду.
— Лишение можно «заслужить» за самые разные проступки, от неправильного проезда железнодорожных путей до пьяного вождения, от незаконного использования мигалок до превышения скорости на
60 км/ч.Максимальный единовременный срок лишения за нарушения ПДД — 2 года.
— Постановление о лишении прав можно обжаловать либо же доказывать в суде первой инстанции неправомочность такого наказания. Например, указать на ошибки в оформлении протокола — если, конечно, они там есть.
— Если суд остался глух к доводам — придётся выполнить постановление и сдать права в указанное судом отделение ГИБДД в течение трёх дней с момента вступления в силу решения суда.
— В это же отделение, когда пройдёт хотя бы половина срока лишения, нужно прийти сдавать экзамен на знание ПДД. По истечении всего срока туда же подать заявление о возвращении прав, предоставив документы с результатами экзамена и медицинскую справку, если права отнимали за нарушение «пьяных» статей КоАП.
— После истечения срока лишения водитель целый год считается подвергнутым административному наказанию. В это время нужно быть осторожнее: совершение того же проступка будет считаться повторным нарушением, а за другие проступки будут наказывать с максимальной строгостью, предусмотренной соответствующей статьёй КоАП.