В юридическом обосновании разрешения водителю садиться за руль существует два понятия: право на управление транспорт­ными средствами и водительское удосто­верение (ВУ) – документ, это право подтверж­дающий. Эти понятия не тожде­ственны: в частности не всем, у кого есть ВУ, можно по закону управлять автомобилем или другим средством передвижения.

С точки зрения закона, запрет на управление транспортным средством — это поражение (лишение) государ­ством гражданина в его правах, временное или бессрочное. Такая мера применяется в качестве наказания за определённые проступки — в данном случае за серьёзное нарушение Правил дорожного движения. К слову, бывают и другие поражения в правах — например, за какие-то преступ­ления гражданину могут запретить занимать руководящие долж­ности, участвовать в той или иной деятель­ности, выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Все решения, касающиеся поражения в правах, должен принимать суд — и запрет на управление транспорт­ными средствами не исключение. Сотрудники полиции или ДПС лишить авто­владельца права не могут, и с 2013 года не имеют полномочий изымать водительское удосто­верение — они лишь ходатай­ствуют об этом в судебные инстанции. На месте полицейские в состоянии только отстранить водителя от управления, если он пьян, управляет автомобилем без документов, если у машины неисправны тормоза или рулевое управление. Или в случае, когда человек за рулём уже лишён водительского удосто­верения. Во всех ситуациях, кроме последней, разумеется, водительское удосто­верение остаётся у водителя вплоть до решения суда.

Впрочем, вам могут запретить садиться за руль и без вердикта судьи – такие полномочия есть у судебных приставов. Им разреша­ется временно ограничивать права на управление транспортными средствами за проступки, не связанные с нарушением ПДД. Подробнее об этом мы рассказываем в отдельной статье.