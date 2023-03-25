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Японские тюнеры сделали очень широкий Lamborghini Murcielago

Японское тюнинг-ателье Wiberty Walk показало набор для доработки внешности Lamborghini Murcielago. С ним суперкар становится очень широким, очень низким и местами похожим на преемника модели Aventador — гибридный гиперкар LB744
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Японское тюнинг-ателье Wiberty Walk показало набор для доработки внешности Lamborghini Murcielago. С ним суперкар становится очень широким, очень низким и местами похожим на преемника модели Aventador — гибридный гиперкар LB744.

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  • Новые кузовные панели меняют машину до неузнаваемости. Обвес «в пол» делает невозможным преодоление даже минимальных препятствий на пути. Скорее всего, применение Lamborghini с таким тюнингом будет ограничено гоночным треком.
  • Треугольные фары напоминают о преемнике Авентадора. Задние крылья существенно расширены. На них опирается огромное антикрыло. Задняя часть кузова радикально переработана. Здесь появились тройные фонари, а патрубки выхлопа перенесены выше.
  • За исключением колёс доработок по технической части нет. Вероятно, под проект можно отдать любую версию Murcielago. На модель ставили двигатели объёмом 6,2 и 6,5 литра мощностью от 580 до 670 л.с.
  • Стоит тюнинг-кит 4,8 миллиона иен (2,8 миллиона рублей) без учёта стоимости самого автомобиля.

Ранее компания Lamborghini начала раскрывать технические подробности о будущем флагмане под кодовым обозначением LB744. Он будет развивать больше 1000 лошадиных сил. Атмосферному V12 будут помогать три электромотора. Товарное имя машины пока неизвестно.

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#Lamborghini#Murcielago#Суперкары#Тюнинг
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