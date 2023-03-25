Японские тюнеры сделали очень широкий Lamborghini Murcielago

За исключением колёс доработок по технической части нет. Вероятно, под проект можно отдать любую версию Murcielago . На модель ставили двигатели объёмом 6,2 и 6,5 литра мощностью от 580 до 670 л.с.

Стоит тюнинг-кит 4,8 миллиона иен (2,8 миллиона рублей) без учёта стоимости самого автомобиля.

Ранее компания Lamborghini начала раскрывать технические подробности о будущем флагмане под кодовым обозначением LB744. Он будет развивать больше 1000 лошадиных сил. Атмосферному V12 будут помогать три электромотора. Товарное имя машины пока неизвестно.