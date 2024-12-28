Японские тюнеры выпустят дикий бодикит для культовой Lamborghini Miura

Насколько можно судить по фото, кузов Miura переделан почти полностью. Купе получило расширители крыльев, новые капот и передний бампер, массивный диффузор и крупные накладки на пороги. Кроме того, применено броское антикрыло.

Вероятнее всего, в Liberty Walk поработали и над ходовой частью спорткара, заметно уменьшив дорожный просвет, несмотря на альтернативные колёсные диски. В целом Lamborghini Miura выглядит сейчас похожей на современный трековый болид. Будет ли модифицирован силовой агрегат, не сообщается. Оригинальный спорткар комплектовали атмосферным V12 объёмом 3,9 литра мощностью до 350 сил . Всего было собрано 762 экземпляра.

Тюнеры планируют представить доработанный автомобиль вживую в рамках Токийского автосалона.

На выставке 2023 года ателье демонстрировало ещё один похожим образом доработанный классический спорткар из Италии. Бодикитом обзавелась Ferrari F40, и, как утверждает издание Autoevolution, в Маранелло были настолько возмущены этим проектом, что исключили использованный Liberty Walk экземпляр из официального реестра.