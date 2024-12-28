Японские тюнеры выпустят дикий бодикит для культовой Lamborghini Miura

Ателье Liberty Walk, известное своими экстремальными бодикитами для спорткаров, доработало Lamborghini Miura: опубликованы первые изображения. Купе получило гораздо более агрессивную внешность в сочетании с гигантским антикрылом. В среде поклонников итальянских спорткаров Miura считается культовой моделью, а цены на хорошо сохранившиеся экземпляры исчисляются миллионами долларов.
- Насколько можно судить по фото, кузов Miura переделан почти полностью. Купе получило расширители крыльев, новые капот и передний бампер, массивный диффузор и крупные накладки на пороги. Кроме того, применено броское антикрыло.
- Вероятнее всего, в Liberty Walk поработали и над ходовой частью спорткара, заметно уменьшив дорожный просвет, несмотря на альтернативные колёсные диски. В целом Lamborghini Miura выглядит сейчас похожей на современный трековый болид. Будет ли модифицирован силовой агрегат, не сообщается. Оригинальный спорткар комплектовали атмосферным V12 объёмом 3,9 литра мощностью до 350 сил. Всего было собрано 762 экземпляра.
- Тюнеры планируют представить доработанный автомобиль вживую в рамках Токийского автосалона.
На выставке 2023 года ателье демонстрировало ещё один похожим образом доработанный классический спорткар из Италии. Бодикитом обзавелась Ferrari F40, и, как утверждает издание Autoevolution, в Маранелло были настолько возмущены этим проектом, что исключили использованный Liberty Walk экземпляр из официального реестра.
Как думаете, рискнёт кто-то заказать такой бодикит?
Думаю, да, странных людей на свете много
Думаю, нет — это же похороны классики
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