Япония запретит поставки машин в РФ, новый Santa Fe и тест китайского заменителя Камри. Главное за день

ОСАГО для неопытных водителей стоит заметно дороже, чем для автомобилистов со стажем. А можно ли набраться опыта на прокатных машинах, а после этого получить низкий коэффициент при покупке страховки? Отвечает юрист.

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