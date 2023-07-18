Япония запретит поставки машин в РФ, новый Santa Fe и тест китайского заменителя Камри. Главное за день

Добрый вечер! Кроссовер Mercedes-Benz GLC получил топовую версию Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance с гибридной силовой установкой. Она состоит из двухлитрового ДВС и электромотора, которые вместе выдают 680 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. До «сотни» такой GLC разгоняется всего за 3,5 секунды. А теперь — к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Тест Chery Arrizo 8
Российский рынок постепенно наполняется не только кроссоверами из Китая, но и китайскими седанами разных классов. Свежий пример — бизнес-седан Chery Arrizo 8. Мы познакомились с четырёхдверкой поближе и разобрались, сможет ли новинка заменить народную любимицу Toyota Camry.
Классные скутеры
Жара, сухой асфальт и короткие летние ночи могут вскружить голову так, что вместо автомобиля из гаража захочется выгнать что-то менее громоздкое и более подходящее настроению — например, скутер! А если у вас ещё нет такого двухколёсного транспорта, то мы сейчас попробуем это исправить: собрали для вас самые модные, милые и необычные скутеры, которые прямо сейчас продают на Авто.ру.
Важные новости
- Япония хочет запретить поставки в Россию автомобилей с двигателями от 1,9 литра
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Почитать (и полюбоваться) перед сном
ОСАГО для неопытных водителей стоит заметно дороже, чем для автомобилистов со стажем. А можно ли набраться опыта на прокатных машинах, а после этого получить низкий коэффициент при покупке страховки? Отвечает юрист.
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Злой Dodge, монументальный ЗИЛ, двухколёсный «толстяк» и другие находки ждут вас в подборке объявлений на Авто.ру с самыми сочными фотографиями. Оцените их прямо сейчас!
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