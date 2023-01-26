Энтузиасты добавят физические кнопки в салоны Tesla Model 3 и Model Y

Электрокары Tesla практически лишены физических кнопок для дополнительных функций: всё управление сосредоточено на центральном медиаэкране. Однако многие владельцы Model 3 и Model Y считают это не самым удачным решением. Для таких недовольных энтузиастов в рамках проекта Ctrl-Bar готовится альтернативный вариант — полноценные кнопки, которые можно будет установить в салон электрокара самостоятельно.
- Ctrl-Bar представляет собой компактную панель, которую предполагается устанавливать в нижней части центрального дисплея электрокаров. На панели смонтированы четыре физических кнопки и два поворотных регулятора с рифлёными боковинами для лучшего контакта с пальцами.
- Как следует из описания проекта, кнопки и регулятор планируется сделать назначаемыми — на них можно будет «подвесить» любые функции из доступных в медиасистеме. В качестве образца авторы использовали регулировки климатической установки. Кроме того, в будущем разработчики планируют добавить гаджету новый функционал — например, способность предупреждать о превышениях скорости, а обновляться софт будет «по воздуху».
- Связывать Ctrl-Bar с медиасистемой планируется через протокол Bluetooth при помощи особого приложения, которое будет отслеживать манипуляции с кнопками и передавать их бортовой электронике электрокара.
- Когда именно Ctrl-Bar появится на рынке аксессуаров, пока неизвестно: авторы проекта сейчас собирают средства на его реализацию через краудфандинговые платформы.
Ещё один производитель электрокаров компания Volkswagen на днях представила климатическую установку, которая может вообще не требовать регулировки, так как действует самостоятельно. «Умный» климат-контроль в своей работе способен даже учитывать, с какой стороны в салон электрокара попадает солнце.
А вы что предпочитаете — сенсоры или обычные кнопки?
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