Энтузиасты добавят физические кнопки в салоны Tesla Model 3 и Model Y

Как следует из описания проекта, кнопки и регулятор планируется сделать назначаемыми — на них можно будет «подвесить» любые функции из доступных в медиасистеме. В качестве образца авторы использовали регулировки климатической установки. Кроме того, в будущем разработчики планируют добавить гаджету новый функционал — например, способность предупреждать о превышениях скорости, а обновляться софт будет «по воздуху».