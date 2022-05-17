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Крохотный электрокар Chery Unbounded Pro получил кнопки для общения в WeChat

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Кирилл Малышев

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Компания Chery раскрыла подробности о собственном суперкомпактном электромобиле размером со Smart ForTwo, получившем название Unbounded Pro. Он разработан подразделением New Energy, получил цифровую экосистему iCar Ecology и ориентирован на молодёжь, пишет Autohome.

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  • В небольшую машинку установили медиасистему с мощным чипом Qualcomm 6155 третьего поколения. На руле есть вращающиеся барабанчики, напоминающие игровые джойстики. Кроме того, предусмотрено удобное взаимодействие с самым популярным в Китае мессенджером WeChat.
  • Кузов и салон ситикара можно персонализировать разными способами. Chery Unbounded Pro оснащён светодиодной оптикой и двумя ЖК-дисплеями в салоне. В перечень оборудования включили выдвижные наружные ручки, климат-контроль, многоцветную амбиентную подсветку.
  • По предварительной информации, машина выйдет в двух вариантах длины 3,2 и 3,4 метра. Колёсная база у них будет отличаться всего на 10 миллиметров (2150 и 2160 миллиметров соответственно), что, вероятно, обусловлено разными размерами колёс. О силовой установке известна лишь мощность электромотора: 75 лошадиных сил.

Chery готовит к выходу ещё одну машину формата супермини. Модель QQ Ice Cream будет ещё компактнее, но получит четырёхместный салон. Её оснастят 27-сильным мотором, запас хода на одной зарядке будет достигать 175 километров.

Купили бы себе такой?

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