Крохотный электрокар Chery Unbounded Pro получил кнопки для общения в WeChat

По предварительной информации, машина выйдет в двух вариантах длины — 3,2 и 3,4 метра. Колёсная база у них будет отличаться всего на 10 миллиметров (2150 и 2160 миллиметров соответственно), что, вероятно, обусловлено разными размерами колёс. О силовой установке известна лишь мощность электромотора: 75 лошадиных сил.