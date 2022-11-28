Электромобили вышли на рекордные продажи в Европе и США

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В США доля продаж электрокаров среди всех новых автомобилей достигла 5,1%. В Европе аналогичный показатель составляет 12%. Такие данные приводит JATO Dynamics. Статистика охватывает продажи за истёкшие 10 месяцев этого года.
Ранее концерн Stellantis заявил, что хочет организовать выпуск электромобилей для европейского рынка в Индии. Всё из-за того, что в Европе не получается снизить издержки до приемлемого уровня. Кроме того, автогигант хочет увеличить и присутствие на рынке Индии, а это невозможно без местной сборки.
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