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Электрокар Lucid Air превратился в «кирпич» после обновления софта

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Дмитрий Елизаров

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Компания Lucid начала распространять «по воздуху» обновление программного обеспечения для своего электромобиля Air. Установка пакета, как пишет Lucid Insider, в одном случае привела к поломке электрокара: пользоваться им в итоге стало невозможно. Компании пришлось сформировать отдельный пакет обновлений для этого экземпляра, но поможет ли он, пока неизвестно.

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  • Издание ссылается на рассказ самого владельца электромобиля. По его словам, сбой произошёл в процессе установки обновления: на дисплее появилось предупреждающее сообщение, а дверные замки оказались заблокированы. Попасть в салон владельцу удалось только через заднюю дверь багажника. Он отмечал также, что у него получалось переводить трансмиссию на движение вперёд или назад, но пользоваться машиной он не рискнул.
  • Через несколько часов после звонка в техподдержку служба обновлений сообщила хозяину электрокара, что выпущена ещё одна программная «заплатка». Однако её загрузка продолжалась в течение часа и дошла до 24%, после чего электромобиль снова выдал сообщение о невозможности эксплуатации.
  • В итоге в техподдержке посоветовали владельцу воздержаться от пользования электрокаром до тех пор, пока не будет найдено решение. Когда это произойдёт, неизвестно.

Lucid Air считается премиальной моделью и стоит в США до 169 тысяч долларов. В будущем у него может появиться ещё более дорогой вариант исполнения с трёхмоторной силовой установкой мощностью до 1600 л.с. Сейчас двигатели на имеющихся в продаже версиях Air развивают не более 1050 л.с.

Сталкивались когда-либо с подобными поломками?

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