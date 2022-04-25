Для электрокара Lucid Air готовят 1600-сильную модификацию, которая окажется быстрее Tesla Model S Plaid

Премиальный электроседан Lucid Air после доработок сможет претендовать на звание гиперкара. Как пишет Autocar, для него готовят новую силовую установку с тремя двигателями, которая обеспечит до 1600 л.с. На данный момент самой мощной модификацией, которая когда-либо была у Lucid Air, считается 1111-сильная. Кроме того, компания Lucid планирует активную экспансию на рынок Европы.