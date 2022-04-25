Для электрокара Lucid Air готовят 1600-сильную модификацию, которая окажется быстрее Tesla Model S Plaid

Премиальный электроседан Lucid Air после доработок сможет претендовать на звание гиперкара. Как пишет Autocar, для него готовят новую силовую установку с тремя двигателями, которая обеспечит до 1600 л.с. На данный момент самой мощной модификацией, которая когда-либо была у Lucid Air, считается 1111-сильная. Кроме того, компания Lucid планирует активную экспансию на рынок Европы.
- С новой силовой установкой, полагает издание, Lucid Air сможет опередить в разгоне до 60 миль в час (96 км/ч) своего основного конкурента Tesla Model S. Модификация Model S Plaid при мощности 1020 лошадиных сил способна проделать это быстрее чем за 2 секунды.
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- Ранее у Lucid Air имелось исполнение Performance с моторами мощностью 1111 л.с., однако приём заказов на эту версию уже прекращён. Следующий по энерговооружённости вариант располагает 1050 л.с. и ускоряется до 60 миль в час примерно за 3 секунды.
- Помимо новой силовой установки Lucid разработает для Air особо комфортную пневмоподвеску и раздельные задние кресла с расширенными возможностями регулировок.
- Издание утверждает, что европейские продажи Air компания Lucid запустит уже летом нынешнего года. Представительства появятся примерно в 10 странах, включая Германию и Норвегию. Кроме того, Lucid рассчитывает разработать праворульную версию Air специально для Великобритании.
Задняя ось Megawatt может быть также применена на второй модели Lucid — кроссовере Gravity. О нём пока ничего не известно, однако в марте компания сообщала о намерении построить завод в Саудовской Аравии и разработать новый электровседорожник специально для рынка Ближнего Востока.
Видите смысл в такой гонке мощности?
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