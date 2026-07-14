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BYD разгонит электрокар Yangwang U9 быстрее 500 км/ч

Новую попытку назначили на ноябрь
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Концерн BYD планирует улучшить достижения гиперкара Yangwang U9 в области максимальной скорости. Как пишет CarNewsChina, вице-президент концерна Стелла Ли заявила, что нынешней осенью будет предпринята ещё одна попытка, и на этот раз U9 должен преодолеть отметку 500 км/ч. Если всё удастся, китайский электромобиль станет первой в мире серийной машиной, сделавшей это.

  • Осенью прошлого года BYD заявил, что Yangwang U9 в исполнении Xtreme разогнался до 496,22 км/ч. По словам Стеллы Ли, ещё тогда команда разработчиков посчитала, что потенциал гиперкара реализован не полностью, и запросила вторую попытку. В руководстве концерна решили дать команде второй шанс.
  • Повторный заезд пройдёт на том же испытательном полигоне в Папенбурге, где был установлен первый рекорд. Этот скоростной овал имеет общую длину 12,3 километра и два 4-километровых прямых участка.
  • U9 Xtreme базируется на платформе обычного Yangwang U9, но отличается от него, к примеру, более агрессивным аэродинамическим оперением и силовой установкой значительно увеличенной мощности. Состоит она из четырёх тяговых моторов, которые совокупно развивают 3019 л.с. Электрокар уже сейчас оснащается шинами, теоретически способными выдерживать 500 км/ч. BYD планирует выпустить 30 экземпляров такого купе, что позволяет U9 Xtreme условно считаться серийным автомобилем.

К отметке 500 км/ч примериваются и создатели гиперкаров из Koenigsegg, которые ещё в 2024 году заявляли, что их Jesko Absolut способен достичь такой скорости. Вывод был сделан на основе результатов математического моделирования и испытаний на диностенде, а для практической попытки Koenigsegg пока не подобрал ни подходящее шоссе, ни достаточно стойкие покрышки.

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#BYD#BYD Yangwang U9#Электрокары#Рекорды#Сделано в Китае#Суперкары
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