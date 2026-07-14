BYD разгонит электрокар Yangwang U9 быстрее 500 км/ч

U9 Xtreme базируется на платформе обычного Yangwang U9, но отличается от него, к примеру, более агрессивным аэродинамическим оперением и силовой установкой значительно увеличенной мощности. Состоит она из четырёх тяговых моторов, которые совокупно развивают 3019 л.с. Электрокар уже сейчас оснащается шинами, теоретически способными выдерживать 500 км/ч. BYD планирует выпустить 30 экземпляров такого купе, что позволяет U9 Xtreme условно считаться серийным автомобилем.

К отметке 500 км/ч примериваются и создатели гиперкаров из Koenigsegg, которые ещё в 2024 году заявляли, что их Jesko Absolut способен достичь такой скорости. Вывод был сделан на основе результатов математического моделирования и испытаний на диностенде, а для практической попытки Koenigsegg пока не подобрал ни подходящее шоссе, ни достаточно стойкие покрышки.