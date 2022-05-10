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Электрокар Lucid Air полностью сгорел во время перевозки

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Дмитрий Елизаров

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Около двух недель назад стало известно о пожаре, произошедшем в штате Массачусетс, — в результате был полностью уничтожен электромобиль Lucid Air, который перевозили на грузовике. Тогда предполагалось, что причиной возгорания стало замыкание электросистем Air, однако издание Carscoops со ссылкой на отчёт местных экстренных служб утверждает, что дело вовсе не в нём.

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  • Специалисты местной пожарной части изучили обстоятельства происшествия и пришли к выводу, что возгорание началось в моторном отсеке грузовика, перевозившего электромобиль. Это подтвердил и водитель: он заметил дым, пытался справиться с пожаром при помощи огнетушителя, но не преуспел.
  • Вызванные на место пожарные тоже не смогли спасти автомобили. Судя по видео с камер наблюдения, пламя охватило весь грузовик вместе с электрокаром всего за три минуты.
  • Издание отмечает, что инцидент ещё раз подтвердил сложность тушения загоревшихся электрокаров. Перегретые батареи спровоцировали повторное возгорание после того, как с огнём удалось справиться. Охладить их водой пожарные смогли только после того, как карбоновая панель, закрывающая днище, лопнула от огня. Для облегчения доступа электромобиль пришлось извлечь из кузова и установить на подставки. Позже для страховки остатки Lucid Air поместили в металлический контейнер.
  • На борьбу с огнём было потрачено более 13,6 тысячи литров воды.
  • Какая именно модификация Lucid Air была уничтожена пожаром, не уточняется. Электрокар считается премиальной моделью и стоит в США от 77 400 до 169 000 долларов.

Ранее сообщалось, что в Китае примерно на треть выросло количество случаев самовозгораний электромобилей. Чаще всего это происходило, когда машины просто стояли на парковке.

Возите с собой огнетушитель?

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