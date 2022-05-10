Электрокар Lucid Air полностью сгорел во время перевозки

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Около двух недель назад стало известно о пожаре, произошедшем в штате Массачусетс, — в результате был полностью уничтожен электромобиль Lucid Air, который перевозили на грузовике. Тогда предполагалось, что причиной возгорания стало замыкание электросистем Air, однако издание Carscoops со ссылкой на отчёт местных экстренных служб утверждает, что дело вовсе не в нём.
Ранее сообщалось, что в Китае примерно на треть выросло количество случаев самовозгораний электромобилей. Чаще всего это происходило, когда машины просто стояли на парковке.
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