Электрокар Jaguar I-Pace неожиданно загорелся, когда стоял в гараже

Во Флориде почти дотла выгорел электрокроссовер Jaguar I-Pace. Как пишет Electrek со ссылкой на заявление его владельца, вседорожник загорелся, когда стоял в гараже без движения и при этом не был подключён к зарядной станции. Официально причина пожара пока не названа, однако Jaguar I-Pace комплектуется теми же батареями компании LG, что и электромобили Chevrolet Bolt — некоторое время назад было зафиксировано несколько случаев их самовозгорания.