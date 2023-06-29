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Электрическую версию Omoda C5 для России назовут Omoda E5

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Дмитрий Елизаров

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Марка Omoda, входящая в состав концерна Chery, озвучила название первого электрокара для российского рынка. Его назовут Omoda E5, хотя ранее предполагалось, что он получит обозначение C5 EV. Также подтверждены примерные сроки начала продаж: выход батарейного вседорожника на рынок запланирован на IV квартал нынешнего года.

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  • Название вседорожника было озвучено в рамках объявления об экологических инициативах компании. Omoda примет участие в очистке речных берегов и мероприятиях по восстановлению популяции рыб в разных уголках страны.
  • Технические характеристики Omoda E5 для России пока не опубликованы, но в Китае электромобиль уже частично рассекречен. Он получит один электромотор с отдачей 225 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 7,8 секунды. Таким образом, батарейный кроссовер станет заметно мощнее и динамичнее бензиновых версий С5, продающихся сейчас в России. Аккумулятор ёмкостью 61 кВт·ч обеспечит запас хода 450 километров.
  • Omoda E5 будет отличаться и внешне. Для кроссовера разработано новое оформление передней части с иным бампером и глухой панелью вместо решётки радиатора.

Ещё одной новинкой Omoda для России станет новая версия седана S5. Вместе с литерами GT в индексе она получит более агрессивную внешность и 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра в паре с семиступенчатым «роботом».

При условии одной цены выбрали бы C5 или E5?

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