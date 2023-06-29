Электрическую версию Omoda C5 для России назовут Omoda E5

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Кроссовер Omoda C5 в Казахстане оказался дешевле, чем в России
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Марка Omoda, входящая в состав концерна Chery, озвучила название первого электрокара для российского рынка. Его назовут Omoda E5, хотя ранее предполагалось, что он получит обозначение C5 EV. Также подтверждены примерные сроки начала продаж: выход батарейного вседорожника на рынок запланирован на IV квартал нынешнего года.
Ещё одной новинкой Omoda для России станет новая версия седана S5. Вместе с литерами GT в индексе она получит более агрессивную внешность и 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра в паре с семиступенчатым «роботом».
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