Электрический Rolls-Royce Spectre: первые фото интерьера

Spectre тестируют с тщательно укрытыми деталями интерьера, однако можно разглядеть как характерные дефлекторы вентиляции, так и общий силуэт центральной консоли. Кроме того, хорошо виден трёхспицевый руль.

Электромобиль оснастят двумя крупными дисплеями для приборной панели и медиасистемы. Издание предполагает, что физически и экраны, и «железо» позаимствуют у BMW, однако управлять ими будет собственная версия операционки BMW iDrive 8 от Rolls-Royce.

Spectre станет первой моделью британской компании, с нуля разработанной как электромобиль. При этом базируется он на платформе Architecture of Luxury, то есть делит часть конструкции с актуальными моделями марки. Ранее сообщалось, что Spectre получит четыре электромотора, но никакие технические характеристики пока официально не обнародованы. Продажи Spectre британцы планируют запустить в 2023 году.