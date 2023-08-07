Экспорту подержанных машин из Японии в Россию предсказали двукратное падение

По мнению Фуситы, дополнительные запреты в первую очередь ощутят на себе бизнесмены из префектуры Тояма на побережье Японского моря: в 2022 году оттуда в Россию отправили через порт Фусики более половины всех машин с пробегом, около 108 тысяч штук. При этом вторичный автомобильный рынок обеспечивал экономике региона 2–3% ВВП. Сейчас, пока новые санкции ещё не действуют, продавцы ускоряют поставки, а также ищут дополнительные рынки сбыта, в том числе — внутри Японии, где на этом фоне ожидается падение цен.

Запрет на поставки любых автомобилей с ДВС объёмом свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров начнёт действовать 9 августа. Кроме того, под новые санкции попали шины для большегрузных машин, автокресла, автомобильные замки. При этом новые автомобили ценой выше 6 миллионов иен (42 тысячи долларов) нельзя экспортировать из Японии в Россию с весны прошлого года.