Экспорту подержанных машин из Японии в Россию предсказали двукратное падение
Поставки подержанных японских автомобилей в Россию могут сократиться практически наполовину после введения очередного пакета санкций. Такое мнение высказал сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита. Эксперт полагает, что ощутимый удар будет нанесён и по экономике самой Японии, пишет ТАСС.
- Оперируя статистикой японского минфина, Фусита приблизительно оценил число машин с пробегом, не попадающих под новые санкции и при этом потенциально ориентированных на российский рынок, в 110 тысяч штук. Они могут дать поступления в размере 112,6 миллиарда иен (792 миллиона долларов).
- При этом в прошлом году из Японии в Россию поставили 204 тысячи подержанных автомобилей на сумму около 250 миллиардов иен (1,76 миллиарда долларов). На нашу страну пришлось 19% всего японского экспорта, а в финансовом выражении — 26%. Это был крупнейший зарубежный рынок.
- По мнению Фуситы, дополнительные запреты в первую очередь ощутят на себе бизнесмены из префектуры Тояма на побережье Японского моря: в 2022 году оттуда в Россию отправили через порт Фусики более половины всех машин с пробегом, около 108 тысяч штук. При этом вторичный автомобильный рынок обеспечивал экономике региона 2–3% ВВП. Сейчас, пока новые санкции ещё не действуют, продавцы ускоряют поставки, а также ищут дополнительные рынки сбыта, в том числе — внутри Японии, где на этом фоне ожидается падение цен.
Запрет на поставки любых автомобилей с ДВС объёмом свыше 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров начнёт действовать 9 августа. Кроме того, под новые санкции попали шины для большегрузных машин, автокресла, автомобильные замки. При этом новые автомобили ценой выше 6 миллионов иен (42 тысячи долларов) нельзя экспортировать из Японии в Россию с весны прошлого года.
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Фото на обложке: Дальневосточное таможенное управление
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