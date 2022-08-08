ДТП стало возможно оформить через приложение госуслуг

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Как оформить европротокол при ДТП
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Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» расширило свой функционал: теперь через него можно оформить ДТП по европротоколу. Для того, чтобы новые возможности стали доступны, нужно обновить программу до последней версии.
Приложение запустили в сентябре прошлого года. Его первой функцией стал цифровой аналог СТС: можно предъявить инспектору документ в электронном виде. Однако это пока эксперимент, поэтому возить с собой обычную заламинированную карточку всё ещё надо. Также через «Госуслуги» можно оформить сделку по продаже машины и узнать об отзывных кампаниях.
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