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ДТП стало возможно оформить через приложение госуслуг

НовостиКирилл МалышевКомменты

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» расширило свой функционал: теперь через него можно оформить ДТП по европротоколу. Для того, чтобы новые возможности стали доступны, нужно обновить программу до последней версии.

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  • Основные условия те же, что и для европротокола в бумажном виде. В аварии должны участвовать два транспортных средства, у обоих должны быть полисы ОСАГО, ущерб причинён только самим машинам, а у водителей нет разногласий в определении виновника.
  • Правда, для работы с приложением «Госуслуги.Авто» требуется выполнить ещё одно условие. У каждого участника ДТП должна быть регистрация на сайте госуслуг. С помощью неё происходит авторизация, а система получит возможность как проверить личность пользователя, так и использовать данные из введённых ранее документов.

Приложение запустили в сентябре прошлого года. Его первой функцией стал цифровой аналог СТС: можно предъявить инспектору документ в электронном виде. Однако это пока эксперимент, поэтому возить с собой обычную заламинированную карточку всё ещё надо. Также через «Госуслуги» можно оформить сделку по продаже машины и узнать об отзывных кампаниях.

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