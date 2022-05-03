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Самый дорогой в мире Ford Bronco перевернули во время гонки

Дороги Китая будет чистить беспилотный автобус

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Дмитрий Елизаров

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В мае на дороги Гуанчжоу выйдет автономный робоуборщик. Как пишет CarNewsChina, местная компания WeRide запускает публичные дорожные испытания своего Robosweeper. Похожий на автобус беспилотник разработан для уборки дорог и дезинфекции окружающего пространства.

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  • Robosweeper может в автономном режиме подметать и мыть дороги. На фоне распространения коронавируса разработчики добавили в список его функций ещё и распыление дезинфицирующего состава — предполагается, что при массовом применении Robosweeper это поможет крупным городам Китая справиться с пандемией. Кроме того, беспилотник способен без участия человека пополнять бортовые запасы воды.
  • В очередном раунде испытаний примут участие 50 экземпляров Robosweeper. Утверждается, что на дороги выйдут полностью серийные машины. Робоуборщики работают на электротяге и располагают системой автономного управления 4-го уровня — по этой причине они лишены традиционных органов управления.
  • Помимо самого беспилотника WeRide разработала ещё и облачную программу управления парком Robosweeper. С её помощью можно планировать маршруты, по которым поедут уборщики, отслеживать текущий статус и выставлять задачи, и всё это — удалённо.

В Китае также активно внедряются роботакси для пассажиров. Их разработкой и запуском в эксплуатацию занимается целый ряд компаний, включая IT-гиганты Baidu и Alibaba.

А у вас в городе как дела с уборкой дорог?

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