Российским водителям могут разрешить покупать короткие полисы ОСАГО — сроком от одного месяца. В конце апреля Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о сокращении минимального срока обязательного страхового договора для автомобилистов. Этот документ также получил положительные отзывы правительства, что даёт ему высокие шансы на реализацию.
Полис ОСАГО на месяц даст водителям больше возможностей по сезонному использованию транспорта. Наиболее актуально это для мотоциклистов и тех, кто перегоняет машину для последующей продажи или перерегистрации. Однако такая страховка, которая, по идее, должна помочь водителям сэкономить, в итоге может получиться неоправданно дорогой. Рассказываем, как ОСАГО на месяц способно изменить рынок и почему тариф на короткий полис может быть выше стандартного.
Для чего нужен полис ОСАГО на месяц
Законопроект о снижении срока действия ОСАГО подготовлен группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым из ЛДПР. По его словам, у водителей должно быть право выбора срока действия ОСАГО, как это устроено во многих других видах страхования.
«Короткий полис ОСАГО очень актуален для России. Потому что есть транспорт, который используется сезонно, например, мотоциклы, на них не ездят зимой. Или когда надо перегнать автомобиль, например, с Дальнего Востока в Москву. Зачем покупать длинный полис, через неделю его расторгать и терять деньги?» — спрашивает Нилов.
При этом стоимость месячного полиса будет составлять не 1/12 от цены годового: для короткой страховки разработают другой, не настолько выгодный тариф. Но главное, что должно быть у автомобилистов, — право выбирать, считает автор законопроекта. «Посмотрите, как работает любой другой страховой продукт. Если надо выехать за границу, застраховать жизнь и здоровье — можешь сделать это хоть на один день, хоть на неделю или год. Это право человека, и мы хотим предоставить такое же право автомобилистам в вопросе ОСАГО».
Почему страховщики против
Страховщики, в свою очередь, идею коротких полисов не поддерживают и настаивают на использовании существующих форматов. Как пояснили Журналу Авто.ру в Российском союзе автостраховщиков, сегодня при заключении годового полиса ОСАГО можно указать период использования автомобиля сроком от трёх месяцев — в этом случае за полис придётся заплатить половину его годовой стоимости, но оформить его на меньший срок невозможно. Если автовладелец, заключивший такой договор, станет виновником аварии вне указанного периода, потерпевший в ДТП всё равно получит выплату от страховой, но к виновнику после будут предъявлены регрессные требования от страховщика.
Месячный договор будет работать по-другому, добавили в РСА. «Договор ОСАГО со сроком действия один месяц за пределами его действия не предоставляет потерпевшему никакой защиты. Обязательства страховой компании по нему прекращаются с даты его окончания, и потерпевший уже не сможет рассчитывать на получение выплаты, а будет вынужден сам взыскивать вред с виновника аварии, в том числе через суд», — объясняют в РСА.
Cтраховщики готовы рассмотреть сокращение минимального срока использования автомобиля, но в рамках годового полиса. То есть водителям нужно будет заключать договор на год, но указывать в нём период использования автомобиля от одного месяца. Тогда в случае аварии вне срока действия полиса пострадавшие всё-таки получат деньги, а страховщик взыщет убыток с владельца транспорта аналогично схеме с тремя месяцами. По такой системе ответственность вероятного виновника страхуется на весь год.
Почему ОСАГО на месяц будет стоить дороже
Статистика страховых компаний показывает, что краткосрочные договоры в принципе убыточнее, чем длительные. Средняя выплата для краткосрочных договоров ОСАГО, которые используются в тёплое время года, по итогам 2022 года составила 112,4 тысячи рублей, что примерно в 1,5 раза выше, чем средняя выплата по всем договорам.
«Это означает, что премия по договору со сроком действия один месяц будет заметно больше, чем 1/12 от стоимости годового договора. Кроме того, заключение новых договоров предполагает также административные расходы страховщика: чем больше договоров необходимо заключить, тем выше эти расходы», — утверждают в РСА.
По мнению представителей страхового сообщества, попытка дать возможность водителям «сэкономить» на ОСАГО может обернуться лишь увеличением рисков для участников дорожного движения. «Есть полис с трёхмесячным периодом использования автомобиля, и он более дешёвый для автовладельца. Надежда на то, что одномесячный полис будет стоить 1/12 от цены годового полиса, ни на чём не основана. В страховании всё основано на вероятности события, и страховщик не может не учесть это в тарифе на один месяц», — считают специалисты.
Какие ещё есть риски в коротких полисах
Страховщики уверены, что в случае введения коротких полисов вырастет вероятность того, что ответственность одного из участников ДТП не будет застрахована вовсе. Автомобилисты привыкли к годовым полисам, и существует риск того, что водители просто будут забывать оформить новый месячный полис. И тогда под сомнение попадает принцип всеобщности страхования ответственности, установленный законом.
Такого же мнения придерживается и глава Российского союза автомобилистов Антон Шапарин. По его словам, в коротком полисе ОСАГО нет никакого смысла, потому что пользоваться им никто не будет. «Единственное, для чего его будут использовать, — быстро ставить машину на учёт, чтобы потом уже не покупать ОСАГО вообще. Это просто увеличит число водителей без страховки», — говорит эксперт.
Как ещё могут поменять ОСАГО
Более того, Шапарин считает, что покупать даже существующий годовой полис с ограничением срока использования машины в три месяца автомобилистам невыгодно, ведь такой договор ненамного дешевле, чем годовой, из-за особенностей тарифа. Куда больше надежд глава союза автомобилистов возлагает на другой законопроект по ОСАГО, который сейчас находится на отзыве правительства.
«Мы с депутатом Ниловым вносили другой законопроект, который устанавливает две вещи. Первое — тариф для временных полисов становится таким же, как и для годовых в пересчёте на количество месяцев. Тогда экономически такой полис может иметь смысл. Второе — чтобы была возможность в любой момент расторгнуть действующий полис. Это делается для того, чтобы система ОСАГО была более гибкой и работала на водителя, у которого могут быть разные обстоятельства, при которых он перестал ездить на машине», — пояснил Шапарин.
Депутат Ярослав Нилов подтвердил Журналу Авто.ру существование альтернативного законопроекта по договорам ОСАГО, который сейчас получает оценку профильных министерств и ведомств. «Сегодня, если договор заключён на год и собственник отъездил полгода, в случае расторжения ему не вернут половину стоимости полиса. Там используются специальные формулы, и на руки выплатят гораздо меньше половины. Законопроект предлагает выплаты, пропорциональные периоду использования», — рассказал Нилов.
В Российском союзе автостраховщиков комментировать эту инициативу отказались. По словам представителя РСА, на уровне предложений по ОСАГО высказывается множество инициатив, но не все доходят до реального рассмотрения в Госдуме.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий