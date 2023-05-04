Для чего нужен полис ОСАГО на месяц

Законопроект о снижении срока действия ОСАГО подготовлен группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым из ЛДПР. По его словам, у водителей должно быть право выбора срока действия ОСАГО, как это устроено во многих других видах страхования.

«Короткий полис ОСАГО очень актуален для России. Потому что есть транспорт, который используется сезонно, например, мотоциклы, на них не ездят зимой. Или когда надо перегнать автомобиль, например, с Дальнего Востока в Москву. Зачем покупать длинный полис, через неделю его расторгать и терять деньги?» — спрашивает Нилов.

При этом стоимость месячного полиса будет составлять не 1/12 от цены годового: для короткой страховки разработают другой, не настолько выгодный тариф. Но главное, что должно быть у автомобилистов, — право выбирать, считает автор законопроекта. «Посмотрите, как работает любой другой страховой продукт. Если надо выехать за границу, застраховать жизнь и здоровье — можешь сделать это хоть на один день, хоть на неделю или год. Это право человека, и мы хотим предоставить такое же право автомобилистам в вопросе ОСАГО».