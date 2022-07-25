Dodge Charger после доработки стал шире Lamborghini Aventador

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Chevrolet Corvette получил экстремальный бодикит
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Немецкое ателье S. Bader Karosserie und Lack представило тюнинг-проект на базе седана Dodge Charger SRT Hellcat. Основным отличием доработанного спорткара стал экстремальный бодикит, после установки которого седан сделался шире суперкара Lamborghini Aventador. Кроме того, как пишет Carscoops, седану модифицировали подвеску и форсировали двигатель.
У заводской версии Dodge Charger Hellcat также имеется увеличивающий ширину седана бодикит Widebody. Однако он добавляет спорткару только 89 миллиметров.
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