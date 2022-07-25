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Dodge Charger после доработки стал шире Lamborghini Aventador

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Немецкое ателье S. Bader Karosserie und Lack представило тюнинг-проект на базе седана Dodge Charger SRT Hellcat. Основным отличием доработанного спорткара стал экстремальный бодикит, после установки которого седан сделался шире суперкара Lamborghini Aventador. Кроме того, как пишет Carscoops, седану модифицировали подвеску и форсировали двигатель.

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  • Расширители колёсных арок, установленные на Dodge Charger, добавили седану по 6 сантиметров с каждой стороны на передней оси и по 10 — на задней. В итоге ширина седана составляет 2,1 метра. Это на 70 миллиметров больше, чем у Lamborghini Aventador LP-740.
  • Радикально расширенные арки понадобились, чтобы вместить трёхсоставные колёсные диски Schmidt FS Line на 21 дюйм с 25-миллиметровыми проставками. Размерность задних покрышек у доработанного спорткара — 355/25. Помимо расширителей Dodge Charger получил капот с воздухозаборниками от версии Redeye, а также необычный спойлер в стиле «утиный хвост» на крышке багажника.
  • В подвеске седана появились компоненты KW и Eibach. Штатный 6,2-литровый V8 с компрессором также был доработан — в том числе и за счёт альтернативной выхлопной системы. Однако нынешнюю отдачу двигателя тюнеры не сообщают. Штатно мотор Charger Hellcat развивает 717 л.с. и 881 Нм крутящего момента.

У заводской версии Dodge Charger Hellcat также имеется увеличивающий ширину седана бодикит Widebody. Однако он добавляет спорткару только 89 миллиметров.

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