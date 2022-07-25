Dodge Charger после доработки стал шире Lamborghini Aventador

Расширители колёсных арок, установленные на Dodge Charger, добавили седану по 6 сантиметров с каждой стороны на передней оси и по 10 — на задней. В итоге ширина седана составляет 2,1 метра. Это на 70 миллиметров больше, чем у Lamborghini Aventador LP-740.