Японский спорткар Mitsuoka Orochi доработали тюнеры, но он по-прежнему кажется страшным

Знаменитое ателье Liberty Walk разработало widebody-обвес для одного из самых страшных японских спорткаров — купе Orochi от марки Mitsuoka. Модернизированный спорткар покажут на Токийском автосалоне, но ни одна из компаний к презентации не будет иметь отношения: как уточняется в официальном аккаунте в Instagram, проект реализован по инициативе фирмы Sphere Light, которая специализируется на производстве кастомной оптики.