Японский спорткар Mitsuoka Orochi доработали тюнеры, но он по-прежнему кажется страшным

Знаменитое ателье Liberty Walk разработало widebody-обвес для одного из самых страшных японских спорткаров — купе Orochi от марки Mitsuoka. Модернизированный спорткар покажут на Токийском автосалоне, но ни одна из компаний к презентации не будет иметь отношения: как уточняется в официальном аккаунте в Instagram, проект реализован по инициативе фирмы Sphere Light, которая специализируется на производстве кастомной оптики.
- Стараниями тюнеров спорткар Mitsuoka Orochi получил, к примеру, развитый сплиттер, массивные накладки на пороги и расширители колёсных арок. Задняя часть купе характерна огромным антикрылом и альтернативной выхлопной системой. Кузов оформлен с помощью оригинальной ливреи, создатели которой вдохновлялись трековыми болидами.
- Судя по фото, спорткару помимо прочего радикально уменьшили дорожный просвет и установили на сверхширокие колёсные диски. При этом, несмотря на внешний эффект, задачей этой Mitsuoka Orochi станет демонстрация альтернативных фар и фонарей, созданных Sphere Light.
- Компания Mitsuoka впервые показала концептуальный вариант Orochi ещё в 2001 году. Базировался он на платформе среднемоторного спорткара Honda NSX. Серийную версию спорткара, производство которой стартовало в 2005 году, оснащали мотором Toyota — 233-сильным V6 объёмом 3,3 литра.
Последней моделью Mitsuoka стал кроссовер под названием Buddy: конструкторы снабдили серийный Toyota RAV4 оформлением передней части в стиле американских внедорожников 1990-х годов. Все машины, запланированные к производству на ближайшие два года, разобрали по предзаказам за четыре дня.
Как вам такое вот?
А что, очень бодро выглядит
Нет, спасибо — точно не по мне
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