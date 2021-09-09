За езду без ОСАГО — под арест: новая практика ГИБДД

За езду без полиса ОСАГО есть риск получить не только штраф в 800 рублей, но и админи­стративный арест. Это может произойти, если водитель попадётся на нарушении повторно, пишет сайт Sibnews.

При первом нарушении водителю действительно грозит только наказание в размере 800 рублей. Однако в дополне­ние к нему авто­инспектор вправе выдать предписание устранить нарушение. То есть приобрести страховку.

Один из водителей в Красноярском крае проигнорировал это требова­ние и попался патрулю повторно. Полицейские расценили это как невыпол­нение законного требования сотрудника право­охранитель­ных органов. В результате суд назначил водителю наказание в виде ареста сроком на двое суток.

Портал U74.ru сообщает, что аналогичные меры применялись ранее в Челябинской области. Тогда водителя арестовали сроком на одну неделю. Раньше авто­инспекторы практиковали такой подход в борьбе с чрезмерной тонировкой. Однако её можно снять на месте, устранив нарушение прямо на дороге.

22 августа в России отменили требование предъявлять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО. Штрафа за езду с непройденным техосмотром в России на данный момент не преду­смотрено. Хотя в случае аварии по причине неисправ­ности транспортного средства виновнику придётся возместить ущерб постра­давшему за свой счёт.