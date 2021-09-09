За езду без ОСАГО — под арест: новая практика ГИБДД

За езду без полиса ОСАГО есть риск получить не только штраф в 800 рублей, но и административный арест. Это может произойти, если водитель попадётся на нарушении повторно, пишет сайт Sibnews.
- При первом нарушении водителю действительно грозит только наказание в размере 800 рублей. Однако в дополнение к нему автоинспектор вправе выдать предписание устранить нарушение. То есть приобрести страховку.
- Один из водителей в Красноярском крае проигнорировал это требование и попался патрулю повторно. Полицейские расценили это как невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов. В результате суд назначил водителю наказание в виде ареста сроком на двое суток.
- Портал U74.ru сообщает, что аналогичные меры применялись ранее в Челябинской области. Тогда водителя арестовали сроком на одну неделю. Раньше автоинспекторы практиковали такой подход в борьбе с чрезмерной тонировкой. Однако её можно снять на месте, устранив нарушение прямо на дороге.
22 августа в России отменили требование предъявлять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО. Штрафа за езду с непройденным техосмотром в России на данный момент не предусмотрено. Хотя в случае аварии по причине неисправности транспортного средства виновнику придётся возместить ущерб пострадавшему за свой счёт.
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