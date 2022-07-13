Жительница Сочи получила новый УАЗ взамен утонувшего в море

Ульяновский автозавод вручил новый УАЗ Профи жительнице Сочи Виктории — в конце июня в результате стихийного бедствия её автомобиль унесло в море. Хозяйка УАЗа записала видео, которое быстро стало вирусным, и руководство УАЗа пообещало ей помочь. Правда, новый внедорожник, который передали Виктории, принадлежать ей не будет.
- По некоторым данным, Виктория лишилась внедорожника УАЗ Патриот. Взамен завод передал ей УАЗ Профи с двойной кабиной и тентованным кузовом с дополнительно установленным пакетом «Комфорт». В него входят, к примеру, подогрев лобового стекла, кондиционер, комфортные передние сиденья и круиз-контроль.
- УАЗ Профи оснащается 2,7-литровым мотором ZMZ Pro на 149,6 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и подключаемым полным приводом. Базовая цена Профи с двухрядной кабиной на данный момент — 1 637 000 рублей, пакет «Комфорт» стоит ещё 78 500 рублей.
- Помимо самого автомобиля Виктории преподнесли также страховой полис и комплект зимней резины.
- На заводе отметили, что не подарили пострадавшей жительнице Сочи автомобиль, а передали в бессрочное пользование. По всей видимости, официальным владельцем внедорожника пока остаётся сам завод — предполагается, что полноценным собственником Виктория станет позднее.
УАЗ Виктории смыла в море вышедшая из берегов река. Уровень воды в ней сильно поднялся из-за ливней и схода селя.
Молодцы же, верно?
Ещё бы, по-другому и не скажешь
Могли бы и новый Патриот подарить
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