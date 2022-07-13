Жительница Сочи получила новый УАЗ взамен утонувшего в море

По некоторым данным, Виктория лишилась внедорожника УАЗ Патриот. Взамен завод передал ей УАЗ Профи с двойной кабиной и тентованным кузовом с дополнительно установленным пакетом «Комфорт». В него входят, к примеру, подогрев лобового стекла, кондиционер, комфортные передние сиденья и круиз-контроль.

УАЗ Профи оснащается 2,7-литровым мотором ZMZ Pro на 149,6 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и подключаемым полным приводом. Базовая цена Профи с двухрядной кабиной на данный момент — 1 637 000 рублей, пакет «Комфорт» стоит ещё 78 500 рублей.

Помимо самого автомобиля Виктории преподнесли также страховой полис и комплект зимней резины.