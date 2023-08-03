«Дизельгейт» для Tesla: компанию уличили в махинациях с запасом хода

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Серийный Tesla Cybertruck проиграет конкурентам по запасу хода
Перевозившее 3783 автомобилей судно сгорело, но не затонуло. Его отбуксировали в порт
Вокруг электромобилей Tesla разгорается очередной скандал. Выяснилось, что бортовой компьютер завышал расчётный запас хода, а сотрудники службы поддержки всеми силами старались не допустить визитов недовольных владельцев на сервис, говорится в расследовании Reuters.
Утешиться владельцы американских электромобилей могут тем, что разбирательство рискует обернуться для компании внушительными компенсациями. Или тем, что пополнить заряд батареи можно очень быстро: в сети Supercharger будут появляться станции мощностью до 350 кВт. Правда, нынешние модели такие токи поддерживать не способны.
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