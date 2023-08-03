«Дизельгейт» для Tesla: компанию уличили в махинациях с запасом хода

Разумеется, были недовольные. Те, кто замечал неадекватные показания машины. Однако на борьбу с ними было нацелено специально созданное подразделение в рамках «горячей линии».

Отдельная группа людей принимала заявки на визиты к дилерам. Однако потом сотрудники Tesla сообщали, что некая «удалённая диагностика» показала отсутствие проблем, и поездка на сервис необязательна. Эффективность работы подразделения оценивалась по количество отменённых визитов.

Утешиться владельцы американских электромобилей могут тем, что разбирательство рискует обернуться для компании внушительными компенсациями. Или тем, что пополнить заряд батареи можно очень быстро: в сети Supercharger будут появляться станции мощностью до 350 кВт. Правда, нынешние модели такие токи поддерживать не способны.