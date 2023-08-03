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«Дизельгейт» для Tesla: компанию уличили в махинациях с запасом хода

НовостиКирилл МалышевКомменты

Вокруг электромобилей Tesla разгорается очередной скандал. Выяснилось, что бортовой компьютер завышал расчётный запас хода, а сотрудники службы поддержки всеми силами старались не допустить визитов недовольных владельцев на сервис, говорится в расследовании Reuters.

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  • Утверждается, что около десяти лет назад Tesla сознательно перенастроила ПО своих машин. Целью было показывать завышенный запас хода на приборной панели. По мере того, как батарея теряла заряд, километраж начинал уменьшаться быстрее.
  • В компании осознавали, что из-за такой хитрости многие водители рискуют не доехать до зарядной станции, поверив показаниям приборной панели. Поэтому Tesla придумала ещё одну хитрость. Даже при нулевом остатке энергии по показаниям борткомпьютера машина могла проехать ещё около 24 километров.
  • По словам источника авторов расследования, инициатива исходила лично от Илона Маска. Он хотел создать для своих электромобилей конкурентное преимущество в виде рекордной автономности. Судя по спросу даже на ещё не пошедшие в серию модели, это сработало.
  • Разумеется, были недовольные. Те, кто замечал неадекватные показания машины. Однако на борьбу с ними было нацелено специально созданное подразделение в рамках «горячей линии».
  • Отдельная группа людей принимала заявки на визиты к дилерам. Однако потом сотрудники Tesla сообщали, что некая «удалённая диагностика» показала отсутствие проблем, и поездка на сервис необязательна. Эффективность работы подразделения оценивалась по количество отменённых визитов.

Утешиться владельцы американских электромобилей могут тем, что разбирательство рискует обернуться для компании внушительными компенсациями. Или тем, что пополнить заряд батареи можно очень быстро: в сети Supercharger будут появляться станции мощностью до 350 кВт. Правда, нынешние модели такие токи поддерживать не способны.

Илон Маск…

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