Детройтский автосалон вдвое увеличит количество участников

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В международном автосалоне, который откроется в Детройте 13 сентября, примут участие вдвое больше брендов, чем на предыдущем мероприятии. Кроме того, организаторы заявляют, что уже подтверждено несколько мировых премьер.
Последними крупными отраслевыми мероприятиями стали выставки в Шанхае и Токио. Принято считать, что индустрия автомобильных выставок возвращается к привычному режиму, однако отмены продолжаются: к примеру, в декабре было объявлено о четвёртом по счёту переносе автосалона в канадском Ванкувере.