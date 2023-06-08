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Детройтский автосалон вдвое увеличит количество участников

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Дмитрий Елизаров

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В международном автосалоне, который откроется в Детройте 13 сентября, примут участие вдвое больше брендов, чем на предыдущем мероприятии. Кроме того, организаторы заявляют, что уже подтверждено несколько мировых премьер.

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  • В поддержку Североамериканского мотор-шоу, как сказано в официальном заявлении, уже выступили концерны Ford, General Motors и Stellantis. Эти мировые производители обещают представить на выставке полные портфели брендов, входящих в концерны. Марки Jeep и Ram уже пообещали организовать для посетителей тестовые трассы.
  • Появится на территории Детройтского автосалона и специальный крытый трек для тест-драйвов электромобилей. Его конфигурация предусматривает полосу для разгона длиной порядка 100 метров. Здесь же организаторы будут проводить образовательные мероприятия, связанные с спецификой конструкции электромобилей. Появится отдельная площадка для презентаций технологических стартапов.

Полупустые павильоны Детройтского автосалона-2022, фото Carscoops

  • Последний автосалон в Детройте прошёл осенью прошлого года. Однако, как отмечает Carscoops, из-за многочисленных предшествовавших выставке переносов и общих сложностей в индустрии, вызванных коронавирусом, мероприятие проигнорировали многие влиятельные бренды. Среди них были, к примеру, Hyundai/Kia, Honda и Nissan, а также Porsche, Audi и Jaguar Land Rover.

Последними крупными отраслевыми мероприятиями стали выставки в Шанхае и Токио. Принято считать, что индустрия автомобильных выставок возвращается к привычному режиму, однако отмены продолжаются: к примеру, в декабре было объявлено о четвёртом по счёту переносе автосалона в канадском Ванкувере.

Как по-вашему, стандартный формат автосалонов уже изжил себя?

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