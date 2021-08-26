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Женевский автосалон отправится на гастроли в Катар

Организаторы Женевского моторшоу решили проводить выставку автомобилей в Катаре
Новости

Организаторы Женевского моторшоу решили провести выставку автомобилей в Катаре. Как поясняет Motor1, это не переезд европейского автосалона, а его «филиал» в другой части света.

  • Мероприятие назвали Женевский международный автосалон в Катаре. Впервые выставка может пройти либо через год — осенью 2022‑го, либо в 2023 году. Партнёрами выступят министер­ство туризма Катара и выставочный центр в столице государ­ства Дохе, где и пройдёт автосалон.
  • Точные даты проведения обещают назвать в ближайшие недели. В отличие от ежегодного Женевского автосалона в Европе, ближне­восточное моторшоу будет проходить каждые два года. Впрочем, планы могут и пересмотреть: коронавирус всё ещё сильно влияет на индустрию массовых мероприятий по всему миру.

«Оригинальный» Женевский автосалон в последний раз проводился в 2019 году. В 2020 и 2021 годах выставку отменяли из-за пандемии коронавируса. Теперь организаторы надеются, что мероприятие состоится в 2022 году. Правда, даты проведения автосалона были сдвинуты с начала марта на вторую половину февраля. Скорее всего, изменится и формат мероприятия.

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#Автосалоны
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