Женевский автосалон в 2023 году пройдёт в Катаре

Моторшоу в Женеве должно было пройти с 14 по 19 февраля на традиционном месте, в выставочном центре

Palexpo

. Организаторы выставки заверили, что делали всё возможное для проведения европейского мероприятия. Однако на сегодняшний день «риски превышают возможности».