Женевский автосалон в 2023 году пройдёт в Катаре

В 2023 году автосалон в Женеве снова не состоится. Зато впервые откроется его «филиал» в Дохе (Катар). Его проведение намечено на ноябрь 2023-го и пока остаётся в силе, пишет официальный сайт выставки.
- Моторшоу в Женеве должно было пройти с 14 по 19 февраля на традиционном месте, в выставочном центре Palexpo. Организаторы выставки заверили, что делали всё возможное для проведения европейского мероприятия. Однако на сегодняшний день «риски превышают возможности».
- Даты и формат автосалона в Дохе пока не названы, детали ещё согласовываются. Предполагается, что выставка уйдёт от формата классического автосалона и станет более зрелищной. В Катаре она будет проводиться раз в два года.
Ещё год назад организаторы GIMS (Geneva International Motor Show) объявили о запуске второй, осенней выставки в Катаре. С тех пор классический Женевский автосалон так и не возродился. Впервые его отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Затем к проблемам прибавились дефицит микроэлектроники, общий кризис автопрома, а теперь ещё и геополитика.
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