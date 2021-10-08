Женевский автосалон отменён в третий раз

Организаторы международного автосалона в Женеве объявили о том, что намеченная на март 2022 года выставка не состоится. Это уже третий перенос после 2020 и 2021 года. Отмену мероприятия объяснили возросшей опасностью вируса COVID-19 и продолжающимся глобальным кризисом электронных компонентов. Тем не менее глава оргкомитета выставки уже заявил, что рассматривает случившееся не как отмену, а как отсрочку.