Женевский автосалон отменён в третий раз

Организаторы международного автосалона в Женеве объявили о том, что намеченная на март 2022 года выставка не состоится. Это уже третий перенос после 2020 и 2021 года. Отмену мероприятия объяснили возросшей опасностью вируса COVID-19 и продолжающимся глобальным кризисом электронных компонентов. Тем не менее глава оргкомитета выставки уже заявил, что рассматривает случившееся не как отмену, а как отсрочку.
- Организаторы утверждают, что сложившаяся на данный момент ситуация просто не оставила им выбора, несмотря на все предпринятые для проведения выставки в 2022 году усилия. «Мы должны смотреть правде в глаза: ситуация с пандемией не находится под контролем, и она представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия, проходящего в закрытых помещениях, как международный автосалон в Женеве», — заявил глава оргкомитета выставки Морис Турреттини.
- К отмене привели, по словам организаторов, как прямые, так и косвенные последствия пандемии. Первые выразились, к примеру, в продолжающихся ограничениях на перемещения, что коснулось бы как экспонентов, так и посетителей автосалона. Под вторыми подразумевается действующий кризис микроэлектронных компонентов, который сказался на объёмах производства автомобилей и, как следствие, на доходах производителей.
- Управляющий директор Женевского автосалона Сандро Мескита отметил также, что многие потенциальные участники выставки уже заявили об отсутствии готовности подтвердить своё участие в ней в 2022 году.
- В каком формате Женевский автосалон может состояться в 2023-м, пока не уточняется. При этом в сентябре в Мюнхене прошла международная выставка, которая переехала туда из Франкфурта, а в ноябре аналогичное мероприятие планируется в Лос-Анджелесе: его организаторы о возможных проблемах с проведением автосалона пока не сообщали.
Осенью следующего года у Женевского автосалона может появиться своего рода филиал в ближневосточном Катаре: здесь будут проводить автомобильную выставку в формате биеннале.
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