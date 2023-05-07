Дешёвое ОСАГО, поставки запчастей, штра за нештатные кресла и другое. Важное за неделю

Рассказываем, зачем нужна короткие полисы ОСАГО, как дилеры хотят поставлять запчасти, можно ли ставить нештатные кресла, что делать, если продавец не отдаёт второй комплект шин, почему права нельзя использовать в качестве удостоверения личности и как ГИБДД будет ловить нарушителей на самокатах.

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