Дешёвое ОСАГО, поставки запчастей, штра за нештатные кресла и другое. Важное за неделю

Рассказываем, зачем нужна короткие полисы ОСАГО, как дилеры хотят поставлять запчасти, можно ли ставить нештатные кресла, что делать, если продавец не отдаёт второй комплект шин, почему права нельзя использовать в качестве удостоверения личности и как ГИБДД будет ловить нарушителей на самокатах.
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В конце апреля Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о сокращении минимального срока ОСАГО. Если документ примут, «автогражданку» можно будет оформить всего на месяц.
Российские автомобильные дилеры подумывают начать совместную закупку импортных деталей, чтобы уменьшить накладные и логистические расходы, которые заметно выросли после ограничения поставок иностранными компаниями.
Мы уже разобрались с некоторыми видами популярных доработок автомобилей и их законностью. Но список возможных улучшений практически неиссякаем! В этот раз выясняем, можно ли ставить нештатные кресла? Отвечает юрист.
Продавец сначала пообещал второй комплект колёс, а после подписания договора передумал его отдавать. Можно ли требовать от него обещанные шины? Отвечает юрист.
Верховный суд вынес вердикт, согласно которому водительское удостоверение на территории России не может считаться полноценным удостоверением личности, несмотря на наличие фотографии.
В столичном управлении Госавтоинспекции объявили о начале профилактического рейда, в ходе которого пристальное внимание будет уделяться велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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