Наказание за нештатные колёса, дачные штрафы, санкции за непристёгнутый ремень и отсутствие полиса ОСАГО. Важное за неделю

Рассказываем, что можно нарушить, перевозя вещи на дачу, чем грозит установка нештатных колёс и дисков, когда и зачем нужно пристёгивать ремень безопасности, кому пришлют сразу два штрафа при нарушении ПДД, зачем контролировать рынок запчастей и сколько кредитов оформили россияне.

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