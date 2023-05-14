Наказание за нештатные колёса, дачные штрафы, санкции за непристёгнутый ремень и отсутствие полиса ОСАГО. Важное за неделю

Рассказываем, что можно нарушить, перевозя вещи на дачу, чем грозит установка нештатных колёс и дисков, когда и зачем нужно пристёгивать ремень безопасности, кому пришлют сразу два штрафа при нарушении ПДД, зачем контролировать рынок запчастей и сколько кредитов оформили россияне.
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Загружая в (или на) машину старый диван, холодильник, шкаф или лист фанеры, автомобилисты не задумываются о правилах перевозок крупных вещей. Рассказываем всё о транспортировке грузов, чтобы переезд на дачу не обернулся множественными штрафами.
В очередном материале из цикла о легальности нештатного оборудования разберёмся с большими колёсами, которые, например, ставят для улучшения проходимости на внедорожники. Можно ли поставить такие шины? Отвечает юрист.
Штраф за непристёгнутый ремень безопасности занимает четвёртое место среди наиболее частых наказаний водителей. Разбираемся, когда и зачем нужно пристёгивать ремень, какой штраф можно получить и как его оспорить.
Не имеющие полиса ОСАГО водители при нарушении правил дорожного движения под камеру должны одновременно получать два штрафа: и за несоблюдение ПДД, и за езду без страховки. Так считают в ЦБ. Инициатива обсуждается.
Оборот бывших в употреблении запчастей в России должен находиться под госконтролем. Такое мнение выразил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.
В течение апреля 2023 года российские банки выдали автокредитов на сумму 109,5 миллиарда рублей. Это рекорд за всё время наблюдения за рынком с 2013 года. Одновременно до 1,42 миллиона рублей вырос средний размер кредита.
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