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«Делимобиль» распродаст премиальные каршеринговые автомобили

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Дмитрий Елизаров

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Каршеринговый оператор «Делимобиль» принял решение закрыть сервис аренды премиальных автомобилей по подписке Anytime Prime, пишет «КоммерсантЪ». Часть парка машин для этого сервиса переведут в обычный каршеринг, оставшиеся будут распроданы. Связывают это решение с проблемами с обслуживанием автомобилей и резким падением спроса.

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  • Парк сервиса Anytime Prime включал в себя, к примеру, BMW X3 и Audi Q5, Mercedes-Benz E‑класса и Jaguar F‑Type и даже Ferrari California — всего около 130 автомобилей. Арендовать их по подписке можно было на срок от одного дня до года. Источники издания утверждают, что Anytime Prime был рассчитан в первую очередь на топ-менеджеров российских представительств западных компаний, которые в последнее время активно покидали страну.
  • Соответственно, аудитория сервиса заметно уменьшилась, а оставшиеся пользователи в целях экономии отказались от услуг аренды.
  • Обслуживание премиальных автомобилей на фоне нехватки комплектующих также создаёт дополнительную финансовую нагрузку. Компоненты, которые не подпадают под санкции, поднялись в цене, а сроки их доставки резко увеличились.
  • Эксперты издания полагают, что в сложившейся ситуации руководство сервиса пришло к выводу, что закрыть программу и распродать автомобили окажется выгоднее. В «Делимобиле» комментировать информацию отказались.

По данным «Коммерсанта», трансформировать автопарк за счёт более доступных китайских автомобилей решили в сервисе «Сберавто­подписка». О появлении в парке моделей китайского происхождения сообщал в марте и каршеринговый оператор BelkaCar — компания планировала вывести на московские дороги до ста кроссоверов Chery Tiggo 4.

Купили бы премиальный автомобиль после арендного сервиса?

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