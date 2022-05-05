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Cпорткар Lotus Emira получил трековую версию из алюминия и карбона

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Дмитрий Елизаров

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Компания Lotus представила в Хетеле модификацию с индексом GT4 для своего купе Emira — она спроектирована для соответствующих гоночных серий. Трековое купе сохранило штатный мотор Toyota, однако получило другую трансмиссию, доработанное шасси и модернизированную конструкцию кузова. Стоит такая Emira минимум 165 000 фунтов (205 тысяч долларов), тогда как дорожный спорткар в самой богатой комплектации продают за 71 995 фунтов. Несмотря на высокую цену, весь запланированный на первый год производства тираж уже распродан.

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  • В конструкции Lotus Emira GT4 активно используются экструдированный алюминий и композитные материалы. Благодаря этому сухой вес новинки удалось удержать в пределах 1300 килограммов — трековый спорткар примерно на центнер легче дорожного.
  • В шасси применены двухрычажные подвески с регулируемыми амортизаторами Ohlins, систему АБС от Bosch также можно настраивать. Колёса — кованые, на 18 дюймов, хотя гражданскую Emira оснащают 20-дюймовыми.
  • Мотор принципиально остался тем же 3,5-литровым V6 от Toyota и развивает те же 406 л.с., однако его подготовили для эксплуатации в тяжёлых гоночных условиях. Изменения включают в себя, к примеру, новую систему наддува, систему смазки с сухим картером  и блок управления от Motec. Эта же компания поставляет и приборы для пилота.
  • Мотор работает с шестиступенчатой «секвенталкой» Xtrac с подрулевыми переключателями и дифференциалом повышенного трения. О динамике новинки в Lotus не сообщают, гражданская Emira с таким двигателем ускоряется до 100 км/ч за 4,3 секунды.

По замыслу Lotus появление Emira GT4 должно ознаменовать возвращение команды в гонки, что станет одним из этапов трансформации бренда из «местечкового» производителя малотиражных спорткаров в глобальную марку. Не исключено, Emira GT4 окажется последней моделью Lotus с «чистым» ДВС: компания планирует переходить на электротягу и уже представила свою вторую батарейную модель после Evija — вседорожник Eletre.

Какая Emira выглядит симпатичнее?

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