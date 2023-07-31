Плати сам! Когда страховщик потребует компенсировать выплату по ОСАГО: список поводов
Полис ОСАГО гарантирует выплату пострадавшему в ДТП, поэтому «автогражданка» обязательна в России. Но иногда после всех выплат страховщик законно взыскивает потраченное со своего же клиента. Рассказываем, что такое регресс по ОСАГО и в каких случаях он применяется.
Регресс по ОСАГО
Обязательный для владельца и водителя транспортного средства полис ОСАГО страхует ответственность лиц, допущенных к управлению, и гарантирует покрытие убытков, нанесённых по их вине другим участникам движения. Договор ОСАГО можно заключить сроком на год, три месяца или даже один день.
Сумма убытков определена законом и составляет 400 тысяч рублей для повреждений транспортных средств и разного рода имущества. И если водитель стал виновником аварии, то ущерб пострадавшим в рамках этой суммы покроет его страховая компания, а платить из своего кармана ему придётся только, если сумма окажется выше.
Страховая компания в любом случае компенсирует ущерб пострадавшему, однако существуют условия, при которых она, уже после выплаты, взыскивает потраченное со своего клиента. Право страховой компании потребовать от виновника аварии возмещения выплаченных потерпевшему средств и называется регрессом. Обычно он возникает в случаях, когда застрахованный виновник грубо нарушает правила страхования. И решение о регрессе страховщик принимает сам.
Все основания для регресса
Все основания для регрессных требований приведены в статье 14 закона об ОСАГО. Документом установлено 10 причин, по которым страховая компания вправе взыскать с клиента потраченные деньги. Перечисляем все случаи по порядку.
- Умысел лица, причинившего вред жизни или здоровью потерпевшего.
Если в ходе разбирательства страхового дела выяснится, что авария была запланирована виновником, чтобы причинить вред другому человеку, то страховщик имеет право потребовать уплаченные пострадавшему деньги со злоумышленника.
- Управление транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) либо отказ от прохождения медосвидетельствования, либо невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен.
То есть ответственность пьяного водителя полис ОСАГО (впрочем, как и любой другой) не защищает — это самое грубое из возможных нарушений правил страхования.
- Водитель-виновник скрылся с места ДТП.
Возможна также ситуация, при которой автомобилист становится виновником бесконтактного ДТП, то есть подрезает кого-то на дороге и уезжает, а в результате его действий происходит авария. Такой водитель может приехать домой и выпить, а на момент освидетельствования он окажется нетрезвым, да ещё и покинувшим место аварии. Тогда его лишат прав. И потребует компенсировать ущерб, который пострадавшим покрыла страховая компания.
- Водитель попал в аварию без прав.
Если водитель, вписанный в полис ОСАГО, или собственник автомобиля лишёны прав, страховая компания также выплатит деньги пострадавшим, но затребует их после с виновника, который сел за руль, нарушив закон.
- Водитель не включён в договор ОСАГО.
Как пояснили в РСА, при заключении договора страхования есть обязательное условие — использовать транспортное средство могут только указанные в договоре водители. И если за рулём в момент ДТП находилось третье лицо, страховая подаст на него в суд и взыщет свои траты. Исключение — договор ОСАГО без ограничения по допуску к управлению.
- Страховой случай наступил в период, не предусмотренный договором ОСАГО.
В каждом полисе, который заключается на год, указывается период использования автомобиля — от этого зависит цена полиса. Если в договоре ОСАГО указан период использования, например, с мая по сентябрь, а авария произошла в октябре, то страховщик выплатить деньги пострадавшим, так как сам полис у машины при этом считается действующим, но предъявит собственнику или водителю регресс.
- Если автомобиль отремонтирован раньше срока.
Если виновник аварии решил отремонтировать машину или утилизировать её, не предоставив транспортное средство на экспертизу и осмотр, это станет основанием для регресса. По закону после ДТП у страховой компании есть 15 календарных дней на осмотр, экспертизу и оформление документов.
- Истёк срок действия диагностической карты.
Этот пункт относится к легковым такси, автобусам или грузовым автомобилям, предназначенным и оборудованным для перевозок пассажиров или опасных грузов. На такой транспорт должна быть оформлена диагностическая карта со всей технической информацией о машине. Если её нет — будет регресс.
- Владелец транспортного средства при заключении договора ОСАГО обманул страховщика, что привело к необоснованному уменьшению стоимости полиса.
Речь идёт о случаях, когда владелец автомобиля скрыл какие-то сведения, чтобы снизить цену полиса. Например, указал неправильный стаж или возраст. Либо указал в полисе территорию с меньшим коэффициентом или неверную мощность двигателя. Страхователь также мог не указать, что машина используется в качества такси. Всё это даёт страховщику основания на регрессивные требования.
- Вред был причинён при использовании машины с прицепом при условии, что в договоре ОСАГО отсутствует информация о прицепе (кроме прицепов к легковым автомобилям).
Этот пункт не относится к легковушкам с прицепами, а касается только грузовых машин, которые должны указывать свои прицепы в страховом полисе.
Когда не будет регресса
Страховая компания не станет требовать регресс, если водитель случайно перепутал педали и, например, снёс шлагбаум на платной дороге. Или врезался в будку охраны, сбил чью-то собаку или фонарный столб. Как объяснили в РСА, такие ситуации оснований для регресса не создают. Если только в процессе рассмотрения дела не будет доказано, что виновник намеревался причинить вред чьей-то жизни и здоровью — тогда ситуация подпадает под первый из описанных выше пунктов.
«Вред, причинённый шлагбаумам, животным, иному имуществу, возмещается страховщиком ОСАГО по заявлению собственника этих объектов», — добавили в РСА. При этом у виновника автоматически повышается коэффициент бонус-малус. Если же заявления от собственника не последовало, то и самого факта причинения ущерба не будет, то есть выплаты вообще не потребуются.
Не будет регресса (как и оснований для возмещения по ОСАГО), если причинение ущерба не связано с дорожным движением. Например, если водитель вышел из машины и руками сломал шлагбаум или дорожный столбик. Такой ущерб страховая компания может покрыть только в рамках других видов страхования имущества, после чего получит право на суброгацию — возмещение затрат с виновника в гражданском порядке.
«Согласно статье 965 Гражданского кодекса, права страхователя на возмещение ущерба переходят страховщику. Это суброгация. Это более общее право требования убытка, покрытого страховщиком, с виновника этого убытка», — объяснили специалисты Российского союза автостраховщиков.
Повышение КБМ при регрессе
Коэффициент бонус-малус, которые напрямую влияет на формирование цены полиса ОСАГО, формируется индивидуально для каждого автомобилиста. И чем он выше, тем дороже полис. В случае ДТП у виновника аварии автоматически вырастет КБМ — вне зависимости от того, будет ли компания после требовать регресс или нет.
Как уточнили страховщики, КБМ повышается после осуществления страховщиком выплаты, а не после ДТП. То есть как только страховая компания перевела пострадавшим от действий водителя деньги, его бонус-малус повышается. И следующий полис обязательно подорожает, даже если страхователь выплатил ущерб из своего кармана в порядке регресса.
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