Все основания для регресса

Все основания для регрессных требований приведены в статье 14 закона об ОСАГО. Документом установлено 10 причин, по которым страховая компания вправе взыскать с клиента потраченные деньги. Перечисляем все случаи по порядку.

Умысел лица, причинившего вред жизни или здоровью потерпевшего.

Если в ходе разбирательства страхового дела выяснится, что авария была запланирована виновником, чтобы причинить вред другому человеку, то страховщик имеет право потребовать уплаченные пострадавшему деньги со злоумышленника.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) либо отказ от прохождения медосвидетельствования, либо невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен.

То есть ответственность пьяного водителя полис ОСАГО (впрочем, как и любой другой) не защищает — это самое грубое из возможных нарушений правил страхования.

Водитель-виновник скрылся с места ДТП.

Возможна также ситуация, при которой автомобилист становится виновником бесконтактного ДТП, то есть подрезает кого-то на дороге и уезжает, а в результате его действий происходит авария. Такой водитель может приехать домой и выпить, а на момент освидетельствования он окажется нетрезвым, да ещё и покинувшим место аварии. Тогда его лишат прав. И потребует компенсировать ущерб, который пострадавшим покрыла страховая компания.

Водитель попал в аварию без прав.

Если водитель, вписанный в полис ОСАГО, или собственник автомобиля лишёны прав, страховая компания также выплатит деньги пострадавшим, но затребует их после с виновника, который сел за руль, нарушив закон.

Водитель не включён в договор ОСАГО.

Как пояснили в РСА, при заключении договора страхования есть обязательное условие — использовать транспортное средство могут только указанные в договоре водители. И если за рулём в момент ДТП находилось третье лицо, страховая подаст на него в суд и взыщет свои траты. Исключение — договор ОСАГО без ограничения по допуску к управлению.

Страховой случай наступил в период, не предусмотренный договором ОСАГО.

В каждом полисе, который заключается на год, указывается период использования автомобиля — от этого зависит цена полиса. Если в договоре ОСАГО указан период использования, например, с мая по сентябрь, а авария произошла в октябре, то страховщик выплатить деньги пострадавшим, так как сам полис у машины при этом считается действующим, но предъявит собственнику или водителю регресс.

Если автомобиль отремонтирован раньше срока.

Если виновник аварии решил отремонтировать машину или утилизировать её, не предоставив транспортное средство на экспертизу и осмотр, это станет основанием для регресса. По закону после ДТП у страховой компании есть 15 календарных дней на осмотр, экспертизу и оформление документов.

Истёк срок действия диагностической карты.

Этот пункт относится к легковым такси, автобусам или грузовым автомобилям, предназначенным и оборудованным для перевозок пассажиров или опасных грузов. На такой транспорт должна быть оформлена диагностическая карта со всей технической информацией о машине. Если её нет — будет регресс.

Владелец транспортного средства при заключении договора ОСАГО обманул страховщика, что привело к необоснованному уменьшению стоимости полиса.

Речь идёт о случаях, когда владелец автомобиля скрыл какие-то сведения, чтобы снизить цену полиса. Например, указал неправильный стаж или возраст. Либо указал в полисе территорию с меньшим коэффициентом или неверную мощность двигателя. Страхователь также мог не указать, что машина используется в качества такси. Всё это даёт страховщику основания на регрессивные требования.

Вред был причинён при использовании машины с прицепом при условии, что в договоре ОСАГО отсутствует информация о прицепе (кроме прицепов к легковым автомобилям).

Этот пункт не относится к легковушкам с прицепами, а касается только грузовых машин, которые должны указывать свои прицепы в страховом полисе.