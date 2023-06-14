Что происходит на этой фотографии: машины на краю моста

В Голливуде автомобили, балансирующие на краю обрыва или пропасти, — обычное дело. Но ситуация на этом снимке как будто не очень похожа на кино. Разрушенный мост и две машины, замершие на грани. Самое время звонить в службу спасения? Или так и было задумано? Что, чёрт побери, происходит на этой фотографии?