Оставить коммент

Уступать трамваю или нет? Сложнейшая задача на знание ПДД

Что происходит на этой фотографии: автомобиль и подводная лодка

Игры

Михаил Медведев

Комменты

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда неприятно. И неважно, кто стал вторым участником: другой автомобиль, дерево или подводная лодка. Секундочку... какая ещё подводная лодка?!

А ведь именно на неё опирается Volvo на снимке в нашей новой викторине. Но, кажется, это не очень похоже на ДТП. Сможете распознать, что же происходит на этой фотографии?

  • Что происходит на этой фотографии?

Справились?

Фото: Hans Johansson, digitaltmuseum.se

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании