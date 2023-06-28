Что происходит на этой фотографии: автомобиль и подводная лодка

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда неприятно. И неважно, кто стал вторым участником: другой автомобиль, дерево или подводная лодка. Секундочку... какая ещё подводная лодка?!

А ведь именно на неё опирается Volvo на снимке в нашей новой викторине. Но, кажется, это не очень похоже на ДТП. Сможете распознать, что же происходит на этой фотографии?