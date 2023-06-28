Что происходит на этой фотографии: автомобиль и подводная лодка

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Что происходит на этой фотографии: автомобиль на лыжном трамплине
Уступать трамваю или нет? Сложнейшая задача на знание ПДД
Дорожно-транспортное происшествие — это всегда неприятно. И неважно, кто стал вторым участником: другой автомобиль, дерево или подводная лодка. Секундочку... какая ещё подводная лодка?!
А ведь именно на неё опирается Volvo на снимке в нашей новой викторине. Но, кажется, это не очень похоже на ДТП. Сможете распознать, что же происходит на этой фотографии?
Что происходит на этой фотографии?
Фото: Hans Johansson, digitaltmuseum.se
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