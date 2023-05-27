Что происходит на этой фотографии: автомобиль на лыжном трамплине

Автомобили часто оказываются на спортивных объектах: на футбольных полях, беговых дорожках и даже хоккейных площадках часто снимают рекламу. Но лыжный трамплин и машина на нём — это что-то новенькое. По фотографии кажется, что машина пытается забраться наверх — или нет? Что же происходит на этой фотографии?