Что происходит на этой фотографии: автомобиль на лыжном трамплине

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Что происходит на этой фотографии: Porsche, Чайхона, Вероника
Можно перейти дорогу? Неординарная задача на знание ПДД
Автомобили часто оказываются на спортивных объектах: на футбольных полях, беговых дорожках и даже хоккейных площадках часто снимают рекламу. Но лыжный трамплин и машина на нём — это что-то новенькое. По фотографии кажется, что машина пытается забраться наверх — или нет? Что же происходит на этой фотографии?
Что происходит на этой фотографии?
Фотографии: Audi
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