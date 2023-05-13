Что происходит на этой фотографии: Porsche, Чайхона, Вероника

Автомобильными наклейками с надписями на кириллице никого не удивишь. «Моя жизнь — мои правила» и прочие лозунги регулярно встречаются на машинах во всех уголках нашей необъятной родины. Но сейчас будет совсем другой случай! Перед вами великолепный Porsche 911 (964) в легендарном обвесе, на котором сразу две надписи на русском языке, ни одна из которых не похожа на цитаты философов или Джейсона Стейтема. Да и сам снимок явно сделан не в России. Что, чёрт побери, происходит на этой фотографии?!