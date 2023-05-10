Видео: как менялись пейс-кары Chevrolet Corvette на гонке Indy 500

Впервые Corvette вышел на трассу Indianapolis Motor Speedway в 1978 году.

Таким образом, нынешняя гонка станет для модели уже 20-й. При этом Corvette назначают на роль пейс-кара седьмой год подряд начиная с 2017 года, когда в качестве машины безопасности использовался Chevrolet Corvette

C7 Grand Sport.