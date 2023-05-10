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Видео: как менялись пейс-кары Chevrolet Corvette на гонке Indy 500

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet опубликовала ретроспективное видео, посвящённое суперкарам Corvette, исполнявшим роль пейс-каров на одной из самых популярных в США гонок Indy 500. Видео приурочено к анонсу новой модели на этой должности: 28 мая на 107-м по счёту заезде машиной безопасности станет родстер Chevrolet Corvette Z06.

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  • Впервые Corvette вышел на трассу Indianapolis Motor Speedway в 1978 году. Таким образом, нынешняя гонка станет для модели уже 20-й. При этом Corvette назначают на роль пейс-кара седьмой год подряд начиная с 2017 года, когда в качестве машины безопасности использовался Chevrolet Corvette C7 Grand Sport.
  • По данным Motor1, в 1990-х компания Chevrolet подписала с организаторами гонки соглашение об эксклюзивном предоставлении автомобилей безопасности. Последний раз, когда такой машиной стал не Chevrolet, был в 1996 году, — тогда пейс-каром служил Dodge Viper GTS.

28 мая на трассу выйдет ярко-красный Corvette Z06 с открытой крышей — это первый случай использования родстера такой модификации в качестве пейс-кара. Версию Z06 актуальный среднемоторный Corvette получил осенью прошлого года. Она оснащается 5,5-литровым безнаддувным мотором, развивающим 670 л.с., — до 60 миль в час (96 км/ч) суперкар способен ускориться за 2,6 секунды.

Chevrolet Corvette — достойный конкурент европейским суперкарам?

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